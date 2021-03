Warum bei WandaVision weder Mephisto noch Magneto zu sehen waren

Es folgen Spoiler für WandaVision!

Nachdem WandaVision mit dem Serienfinale von Folge 9 offiziell beendet wurde, anwortet Marvel endlich auf die dutzenden Fan-Theorien, die nahezu jeder Folge der Disney Plus-Serie folgten. Chefautorin Jac Schaeffer hat nun auf einige davon geantwortet und erklärt, dass der wahre Antagonist der Show Wandas Kummer war.

Die Autorin gab zu, dass sie von der Anzahl der Theorien, die die Runde machten, erstaunt war. Gleichzeitig gab es ihr jedoch auch die Bestätigung, dass der Ansatz der Serie richtig war.

"Aber was die Gesamtsumme der Serie angeht, wollte ich keine Versprechen brechen und ich habe nicht das Gefühl, dass wir jemals einen großen männlichen Bösewicht versprochen haben", sagte Schaeffer gegenüber THR. "Es war fest eingeplant, dass der ultimative Antagonist der Serie der Kummer ist und dass Agatha [Harkness] die externe Antagonistin ist", fügte sie hinzu.

Des Weiteren meinte Schaeffer: "Was also diese Theorien angeht, wurde ich ein wenig nervös, aber selbst an diesem Punkt will ich weder Mephisto noch Magneto. Das ist nicht das, was ich mir als Zuschauer von der Serie wünsche".

Ob absichtlich oder nicht, das Fehlen eines offensichtlichen Bösewichts, der sich in WandaVision versteckt, öffnete die Tür für Theorien über Mephisto, der im Wesentlichen die Marvel-Version des Teufels ist. Der X-Men-Bösewicht Magneto ist in vielen Marvel-Comics Wandas Vater gewesen.

Dennoch fühlte sich Agatha Harkness wie die bessere Wahl an und die Einführung der Idee der Scarlet Witch wie genug Marvel-Überlieferung für eine TV-Serie.

Fan-Theorien gehören dazu

Bei WandaVision waren die meisten Fan-Theorien völlig falsch - aber es hat sicher Spaß gemacht, nach jeder Folge darüber zu grübeln, was passiert. Marvel selbst hat bewusst mit der Besetzung von Evan Peters als Pietro / Quicksilver ein falsches Mysterium aufgestellt, da er den Charakter zuvor in zahlreichen X-Men-Filmen gespielt hat.

Wie schon mehrfach erwähnt wurde, kannst du dich auf eine Vielzahl neuer Fan-Theorien einstellen, wenn "The Falcon and the Winter Soldier" anläuft. Laut einem Schauspieler dieser Serie wird die Serie sogar für mehr Theorien sorgen als WandaVision.

Wir sind definitiv gespannt!