War's das? - Google Stadia gerüchteweise vor dem Aus

Google Stadia (opens in new tab) kam als Thema in 2022 noch nicht besonders häufig auf - und das sagt eigentlich schon alles.

Das die Cloud-Gaming-Lösung von Google ihren Vorschusslorbeeren nie gerecht wurde, ist kein Geheimnis und gut zweieinhalb Jahre nach dem offiziellen Release scheint die Luft schon raus zu sein. Nicht zuletzt mag die Ursache hierfür in der recht eigenwilligen Entscheidung bezüglich der Spiele-Inklusion und Kompatibilität mit anderen Anbietern oder Diensten liegen - die existiert nämlich schlicht und einfach nicht.

Während wir also bei GeForce NOW (opens in new tab) bequem unsere Steam- und Epic Games-Bibliothek eingliedern und somit ohne große Umstände auf gekaufte Lieblinge zugreifen, möchte Google uns noch einmal für jeden einzelnen Titel separat zur Kasse bitten. Der Konkurrenzgedanke ist einer der Gründe, der den großen Durchbruch verbaut haben könnte. Sicher ist allerdings, dass sich die Gerüchte verdichten und Stadia wohl eher vor dem Ende, statt Anfang stehen dürfte.

Image 1 of 3 Das Spieleangebote von Stadia hat durchaus den einen oder anderen AAA-Ableger zu bieten... (Image credit: Google Stadia ) Image 1 of 3 ...und zunächst wurde das Sortiment auch beständig erweitert... (Image credit: Google ) Image 1 of 3 ...mit der übermächtigen Konkurrenz von Steam, Epic oder den Konsolen-Stores konnte man aber nie mithalten. (Image credit: Ubisoft ) Image 1 of 3

Der Twitter-Account Killed by Google (@killedbygoogle (opens in new tab)) deutet entlang von angeblichen Insider-Informationen auf das jähe Ende des Cloud-Gaming von Google hin.

Das Folgende sind Gerüchte, Inhalte sind mitunter nicht bestätigt und mit entsprechender Vorsicht zu genießen.

🍿 pic.twitter.com/p0ONYBDXCIJuly 28, 2022 See more

Angeblich habe eben jener Twitter-User Kontakt zu einem der höhergestellten Mitarbeiter des Unternehmens, welcher das baldige Ende von Google Stadia in Aussicht stellte.

Demnach könnte Stadia bereits zum Sommerende auf Eis gelegt werden. Besonders bitter ist dabei, dass kein Lizenztransfer in Planung ist. Alle gekauften Inhalte wären infolge einer Schließung also verloren und nicht zu erstatten.

Im weiteren Verlauf der Nachricht heißt es, dass der Schließungsprozess jenem von Play Music ähneln dürfte. Auf eine erste Ankündigung folgt also potenziell ein ein- bis zweimonatiges Zeitfenster bis die Schließung vollzogen wird.

Wie zuvor genannt, so handelt es sich hierbei um Gerüchte und selbst der Tweet-Verfasser deutet auf den stark spekulativen Charakter dieser Aussagen. Allerdings würde sich das Offenbarte mit weiteren Gerüchten der jüngeren Vergangenheit decken, die von einer Umstrukturierung des Stadia-Dienstes sprechen.

Diesbezüglich spekuliert man auf einen Ersatz namens Google Streaming, der allerdings unternehmensorientiert arbeiten soll und folglich - früher oder später - die Gaming-Komponente fallen lassen dürfte.

Es bleibt definitiv spannend um die Zukunft von Googles Cloud-Gaming. Und auch wenn der große Durchbruch ausblieb, wäre es schade, wenn die Alternative für Gaming uns nach verhältnismäßig kurze Zeit Post-Release schon wieder verlässt...