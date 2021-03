WandaVision Folge 9 ist die bisher längste, sagt ein Leak - und eine große Schlacht steht bevor

Es folgen Spoiler für WandaVision Folge 8!

WandaVision Folge 9 wird laut einem neuen Leak die bisher längste Folge sein - und zwar von demselben Leaker, der bestätigte, dass Episode 8 mit 47 Minuten das bisher längste Kapitel der Serie war.

WandaVision Folge 9 wird 50 Minuten lang sein - inklusive Abspann, versteht sich. Wenn man bedenkt, dass Folge 1 nur 30 Minuten lang war, deutet das darauf hin, dass wir ein volles Staffelfinale vor uns haben.

Hier der Originalbeitrag:

Auch hier gibt es ein wenig mehr Details. Allerdings ist ss ist nicht sehr überraschend, wenn man die Serie aufmerksam verfolgt hat. "Es wird eine Schlacht zwischen dem Vision/Maximoff-Haushalt und dem großen Bösen stattfinden", heißt es in dem Posting, das entweder auf realen Informationen beruht oder einfach eine nur Vermutung darüber ist, was in WandaVision auf dem Tisch liegt.

Folge 8 - Achtung Spoiler - endete damit, dass Agatha Harkness (Kathryn Hahn) Wandas Kinder, Tommy und Billy, mit ihrer dunklen Magie als Geiseln hält. Wir erwarten, dass die letzte Folge aus einem Dreikampf bestehen wird, mit Wanda, Vision und wahrscheinlich Monica Rambeau (Teyonah Parris) auf der einen Seite, Agatha und ihrer dunklen Version von Pietro Maximoff (Evan Peters) auf der anderen. SWORD und der weiße Vision, der in der Mid-Credits-Szene von letzter Woche zu sehen war, sind ebenfalls mit von der Partie.

WandaVision Folge 9 erscheint am 5. März 2021.

Könnte Doctor Strange in WandaVision Folge 9 auftauchen?

Warum muss WandaVision Folge 9 50 Minuten lang sein? Nun, abgesehen von der finalen Schlacht und der Entscheidung über die Zukunft von Westview, sieht es so aus, als ob wir Wanda Maximoff das letzte Mal sehen werden, bis sie 2022 in Doctor Strange in the Multiverse of Madness auftaucht.

Wir erwarten nicht nur eine große Schlacht in dieser letzten Folge. Wir hoffen auch, mehr darüber zu erfahren, warum ihre Reise in dieser Serie so entscheidend für die Ereignisse des Films ist. Wir wissen, dass Wanda Westview mit extrem mächtiger Magie zum Leben erweckt hat. Könnte dies die Aufmerksamkeit von Stephen Strange erregen?

Hat sich Marvel den "Sorcerer Supreme" für diese letzte Folge aufgehoben? Von allen möglichen großen Cameos, die wir in Folge 9 erwarten würden, erscheint uns Benedict Cumberbatch am wahrscheinlichsten.