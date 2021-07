Überraschende Ankündigung: Das OnePlus Nord 2 ist real

OnePlus hat eine ziemlich eigenartige Art und Weise, sich auf die Markteinführung eines Smartphones vorzubereiten. In der Regel werden neue Features in den Wochen vor der eigentlichen Markteinführung in Form von kleinen Häppchen bestätigt. So auch beim OnePlus Nord 2... was eine Überraschung ist, denn wir haben das Gerät nicht so bald erwartet.

In einer Pressemitteilung hat OnePlus den Namen "Nord 2 5G" bestätigt, obwohl es in der Ankündigung selbst eigentlich um den Chipsatz des Telefons geht - den MediaTek Dimensity 1200-AI.

OnePlus behauptet, dass dies der erste MediaTek-Chipsatz in einem seiner Geräte ist, was korrekt ist, aber es heißt auch, dass es sich um einen Chip handelt, der exklusiv für OnePlus ist. Das ist technisch gesehen richtig, aber eine Version namens Dimensity 1200 (ohne AI) ist bereits in verschiedenen Realme-, Oppo- und Xiaomi-Geräten im Einsatz.

Das einzigartige Element hierbei ist eine Vielzahl von KI-Funktionen, darunter eine, die OnePlus AI Photo Enhancement nennt, die je nach Szenario automatisch Farbe und Kontrast anpasst. OnePlus sagt, dass dies mit 22 verschiedenen Szenarien funktionieren wird, aber wir wissen noch nicht, welche das sind.

Weitere Verbesserungen sind eine AI Color Boost Technologie, die einen hohen Dynamikbereich einführen kann, auch wenn dieser nicht verfügbar ist, sowie eine AI Resolution Boost Funktion, die die Videoauflösung in bestimmten Apps verbessert (OnePlus hat uns aber noch nicht verraten, welche das sein sollen).

Das OnePlus Nord 2 kommt

Der Chipsatz ist hier nicht die große Neuigkeit - was wichtig ist, ist, dass dies das erste Mal ist, dass das OnePlus Nord 2 vom Unternehmen bestätigt wurde. Wir haben nicht erwartet, dass das in einer Pressemitteilung über einen Chipsatz passiert, aber das ist typisch OnePlus.

Wir hören von diesem Modell, seit das originale OnePlus Nord Mitte 2020 auf den Markt kam. Deshalb ist dies eine Überraschung - wir haben so viele Gerüchte über mögliche Markteinführungen gehört, dass wir uns daran gewöhnt haben.

Im Moment gibt es noch kein festes Datum für die Markteinführung oder den Release, aber wenn man sich die typischen Muster von OnePlus anschaut, erwarten wir, dass jede Woche oder alle zwei Wochen eine neue Information bekannt gegeben wird, bevor vielleicht im August ein Launch-Event stattfindet.

Zu diesem Zeitpunkt werden wir wahrscheinlich schon eine Menge über das Smartphone wissen, da OnePlus in dieser Zeit oft eine Menge an Informationen in seinen Foren und Pressemitteilungen veröffentlicht.

Wir werden über jede neue Information zum OnePlus Nord 2 berichten, also halte dich in den kommenden Wochen auf dem Laufenden.