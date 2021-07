Sony State of Play zeigt 5 Indie-Spiele, die 2021 für die PS5 erscheinen

Bei der letzten Sony State of Play stand das kommende Deathloop von Arkane Studios im Mittelpunkt, aber es wurden auch neun Indie-Spiele vorgestellt, die für PS4, PS5 und PSVR erscheinen - und die meisten davon werden bis Ende 2021 veröffentlicht.

Einige davon kommen 2022 - darunter auch einige größere Titel, die wir schon bei früheren State of Play-Präsentationen gesehen hatten - wie das teambasierte Hack-and-Slash Tribes of Midgard, das Staffeln rund um bestimmte nordische Götter und Mythologie haben wird, mit 10-Spieler-Sessions, zwei Spielmodi und acht Charakterklassen zur Auswahl. Wir sahen auch ein bisschen mehr über Sifu, das mysteriöse Beat-em-up, das ein überarbeitetes Veröffentlichungsdatum von Anfang 2022 hat.

Wir haben auch einen Blick auf einen neuen PSVR-Titel geworfen: Die liebenswerte Maus Quill aus dem VR-Spiel Moss ist zurück in Moss II, das noch mehr Zelda-artige Rätsel- und Kampf-Action verspricht. Moss: Book II hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es ist bestätigt, dass der Titel in Entwicklung ist.

State of Play Indies kommen 2021

Der Rest der Spiele war entweder neu oder hatte man noch nicht viel gesehen. Für Action-Multiplayer-Fans gab es Arcadegeddon vom Studio Illfonic zu sehen, eine Art neonfarbener Fortnite-ähnlicher Shooter, der heute im Early Access verfügbar ist und 2022 vollständig erscheinen soll, während Hunter's Arena: Legends von Mantisco, ein 3D-MOBA im Stil von Dynasty Warriors, in dem Spieler solo oder in 3-Personen-Squads in 30-Spieler-Matches antreten, nächsten Monat (August) auf PS4 und PS5 erscheint.

Andere Titel sahen stilisierter aus, wie Jett: The Far Shore, von den Studios Superbrothers und Pine Scented mit Musik von Scientific, ein auf Erkundung basierendes Spiel, bei dem die Spieler in ihren gleichnamigen Jet-Fahrzeugen durch Landschaften düsen, das 2021 für PS4 und PS5 erscheint. Fist: Forged in Shadow Torch ist ein seitwärts scrollender Action-Plattformer, der die Spieler in die Schuhe (Pfoten?) eines Mecha-bewaffneten Kaninchens versetzt, das am 7. September 2021 für PS4 und PS5 erscheint.

Ein lizenziertes Spiel basierend auf der Demon Slayer-Franchise, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, kommt am 15. Oktober 2021 für PS4 und PS5. Und Segas Lost Judgment, eine Art Yakuza-meets-Shenmue Third-Person-Abenteuer mit vielen verrückten Minispielen, erscheint am 24. September 2021 für PS4 und PS5.