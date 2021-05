Sony PS5 Spielefranchises könnten noch dieses Jahr auf iPhone und Android landen

Könnte God of War's Kratos auf deinem Smartphone oder Ratchet & Clank auf deinem iPad noch in diesem Jahr auftauchen? Das ist möglich, denn Sony verspricht, seine "ikonische IP" im Jahr 2021 auf mobile Geräte zu bringen, wie aus einer aktuellen Präsentation für Investoren hervorgeht.

Sony ist daran interessiert, mobile Versionen seiner wichtigsten Franchises auf den Markt zu bringen, um den Erfolg zu wiederholen, den das Unternehmen im letzten Jahr mit Horizon Zero Dawn und Predator auf dem PC hatte, was laut Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE), profitabel war.

"Im FY21 werden wir damit beginnen, einige unserer ikonischen PlayStation-IP auf Mobile zu veröffentlichen und wir erwarten, dass dies im Jahr 2021 keinen signifikanten Profit bringen wird, aber wir erwarten das, wenn wir aus dieser Erfahrung lernen", sagte Ryan laut Video Games Chronicle. "Und da wir die Anzahl der Titel, die wir auf Mobile veröffentlichen, erhöhen, wird der Beitrag von PC und Mobile im Laufe der Zeit immer wichtiger werden."

Während dies bedeuten könnte, dass mobile Spiele im Jahr 2021 kommen, läuft Sonys Geschäftsjahr von März 2021 bis März 2022, so dass Veröffentlichungen ins nächste Jahr übergehen könnten. Ryan verwies auf den wachsenden Markt für mobile Spiele, der 2020 weltweit 121 Milliarden Dollar Umsatz machen wird, verglichen mit 62 Milliarden Dollar für Konsolen.

(Image credit: Guerilla Games/@SirAlphamale)

Welche Sony Spiele kommen also auf das Handy?

Ryan hat nicht verraten, welche der "ikonischen IPs" von SIE auf das Handy kommen werden, aber angesichts des Vergleichs mit den erfolgreichen PC-Portierungen des letzten Jahres - Horizon Zero Dawn und Predator - könnten wir eine Mischung aus exklusiven und lizenzierten Titeln erwarten. Bei einem früheren Strategie-Meeting erklärte Ryan, dass das Unternehmen bereits erfolgreich mit mobilen Spielen und Apps experimentiert hat und dass Mobile wahrscheinlich ein Bereich sein wird, den es weiter erforschen wird, so Video Games Chronicle:

"PlayStation verfügt über einen riesigen Katalog diverser First-Party-IPs, die auf das Smartphone übertragen werden können und unsere AAA-Spiele oder Live-Service-Spiele ergänzen. Wir erforschen den mobilen Markt mit einigen wunderbaren PlayStation-Franchises, also bleibt bitte dran."

Wir können nur spekulieren, was SIE für einen guten Übergang zu Mobile hält, obwohl neue PS5-Spiele wie Ratchet & Clank: A Rift Apart könnte auf beliebte Franchises hindeuten, die es wert sind, auf das Handy übertragen zu werden - ebenso wie die mit Spannung erwarteten Spiele wie Deathloop, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West und mehr. Square Enix hat bereits ein mobiles Spiel für dieses Jahr geplant - Final Fantasy 7: The First Soldier, ein Battle Royale - aber wir sind gespannt, was SIE aus seiner Bibliothek an beliebter IP ausheckt.