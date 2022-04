PSVR 2 Vorbestellungsdatum könnte bald bekannt gegeben werden

Wenn du geduldig darauf gewartet hast, dass Sony ein Vorbestellungsdatum für PSVR 2 bekannt gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir bald mehr über das kommende Virtual-Reality-Headset erfahren.

Der prominente Insider Tom Henderson (opens in new tab) teilte auf Twitter mit, dass Sony damit begonnen hat, E-Mails mit dem Titel "Introducing PlayStation VR2" zu verschicken, was darauf hindeuten könnte, dass ein PSVR 2 State of Play oder ein Showcase-Event ansteht.

Henderson merkte an, dass sowohl Greg Miller (opens in new tab) von Kinda Funny als auch Jeff Grubb (opens in new tab) von GamesBeat ähnliche Gerüchte in Bezug auf PSVR 2 (opens in new tab) gehört haben, was die Möglichkeit untermauert, dass Sony tatsächlich plant, den Spielerinnen und Spielern einen dringend benötigten Einblick in sein neues VR-Headset zu geben.

Ein PSVR 2 State of Play würde Sinn machen, wenn man bedenkt, dass ausgewählte Entwickler auf der GDC 2022 bereits PSVR 2 ausprobieren konnten und dass angeblich Entwicklungseinheiten an bestimmte Studios verschickt wurden.

Sony hat gesagt, dass die PlayStation VR 2 gegen Ende 2022 auf den Markt kommen soll, sofern es die Lieferschwierigkeiten zulassen. Da wir das Headset noch immer nicht in Aktion gesehen haben, sondern nur Screenshots von den Controllern und dem Gerät selbst, ist es nur logisch, dass Sony eine Veranstaltung abhalten wird, die uns einen richtigen Einblick in das gibt, was wir erwarten können. Es könnte auch die ideale Gelegenheit für Sony sein, ein Vorbestellungsdatum und ein Veröffentlichungsdatum für PSVR 2 zu verkünden.

Ist es zu früh für die PSVR 2?

VR-Headsets sind im Moment beliebter denn je, auch dank des Erfolgs der Oculus Quest 2 - oder Meta Quest 2, wie sie jetzt heißt. Auch immer mehr Unternehmen investieren in VR und das Metaverse, was bedeutet, dass die Nachfrage nach PSVR 2 sicherlich größer ist als zu dem Zeitpunkt, als Sony 2016 seinen ersten Vorstoß in die VR unternahm.

Das größte Hindernis für den Einstieg in PSVR 2 ist jedoch nicht die Überzeugung der Menschen von den Wundern der virtuellen Realität, sondern die Tatsache, dass PS5-Konsolen immer noch schwer zu bekommen sind. Die anhaltenden Lieferschwierigkeiten der PS5 haben zu einem Einbruch der Verkaufszahlen und der Dynamik von Sonys Konsole geführt, da leichter erhältliche Hardware wie die Xbox Series X|S und Nintendo Switch die PS5 (opens in new tab) im März in den USA überholt haben.

Wenn Sony seine PS5-Lieferprobleme nicht beheben kann, werden die PSVR 2-Verkäufe unweigerlich darunter leiden. Je größer die Installationsbasis der PS5 ist, desto größer ist die Chance, dass die PlayStation VR2 erfolgreich sein wird. Schließlich handelt es sich um ein teures Peripheriegerät.

Sony muss natürlich dafür sorgen, dass es eine Menge verlockender Software gibt, die die Leute dazu bringt, das neue Gerät überhaupt in die Hand zu nehmen. Wir wissen bereits, dass ein VR-Ableger von Horizon Forbidden West geplant ist.

Wenn ein PSVR 2 State of Play angekündigt wird, hoffen wir, dass Sony einen umfassenden Überblick über das Headset, die Controller und die Spiele gibt, die wir erwarten können. Vor allem aber warten wir darauf, den wichtigen Preis und das Vorbestellungsdatum für PSVR 2 zu erfahren.