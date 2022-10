PS Plus wird im Oktober mit einer ganzen Reihe von Assassin's Creed-Spielen ausgestattet

Das Oktoberangebot des PS Plus Spielkatalogs ist super. Zumindest, wenn du ein großer Assassin's Creed-Fan bist.

Die PS Plus-Katalog-Updates für Oktober enthalten sechs Assassin's Creed-Spiele, von denen Assassin's Creed Odyssey für viele das Beste ist. Dazu gesellen sich noch Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed 3 Remastered und die Assassin's Creed Chronicles-Trilogie. Zusammen mit Assassin's Creed Valhalla ist das eine Menge AC-Liebe für die PS5.

Auch JRPG-Fans kommen im Oktober voll auf ihre Kosten, vor allem, wenn du auf Dragon Quest stehst. Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du dich für ein JRPG begeistern kannst. Dragon Quest Heroes und Dragon Quest Builders sind ebenfalls dabei.

Oktoberzeit ist Gruselzeit. Also die perfekte Gelegenheit, sich das ein oder andere schaurige Spiel wie Inside und The Medium anzuschauen, wenn du Lust auf ein bisschen Horror hast. GTA Vice City: Definitive Edition rundet das Angebot des PS Plus-Spielkatalogs für Oktober ab. Alle Spiele kannst du ab dem 18. Oktober herunterladen, wenn du ein PS Plus Extra- oder Premium-Abonnement hast. Die vollständige Liste der neuen Spielkataloge für Oktober findest du im offiziellen PlayStation Blog.

Ein toller Monat für Extra, aber Premium... ?

PS Plus Extra-Abonnenten können sich diesen Monat auf eine Reihe von Angeboten freuen. Es gibt jede Menge tolle Neuheiten, die die kostenlosen PS Plus-Spiele dieses Monats ergänzen. Aber wieder einmal sieht es so aus, als hätten PS Plus Premium-Abonnenten das Nachsehen.

Premium-Abonnenten erhalten diesen Monat Yakuza 3, 4 und 5 Remastered, was ein bisschen frech ist, da es sich dabei um PS4-Titel handelt, die eigentlich auch in der Extra-Stufe heruntergeladen werden sollten. Auch die PS3 ist mit Castlevania: Lords of Shadow und Everyday Shooter, aber nichts für PS1, PS2 oder PSP-Fans.

Das fühlt sich an wie eine verpasste Chance für Sony. Es ist Halloween, also gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um einige der besten Resident Evil-Klassiker oder die ersten vier Silent Hill-Spiele vorzustellen. Leider eine vertane Chance, denn der Oktober wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um mehr hinzuzufügen.

Der PS Plus-Spielkatalog für Oktober