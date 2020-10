Assassin’s Creed Odyssey: Einzige weibliche Hauptfigur gestrichen, „weil sich Frauen nicht verkaufen“

Entwickler, die an Assassin’s Creed Odyssey arbeiteten, wurden von Ubisoft-Führungskräften unter Druck gesetzt, eine männliche Hauptrolle hinzuzufügen, obwohl die weibliche Hauptfigur Kassandra ursprünglich die einzige Protagonistin sein sollte, wie ein neuer Bericht behauptet.

Laut Bloomberg, die kürzlich Berichte über Belästigung, Frauenfeindlichkeit, Missbrauch und Rassismus innerhalb von Ubisoft untersucht hat, hat die „Machismo“-Kultur des Unternehmens auf seine Produkte übergegriffen und Einfluss auf die Entwicklung einiger seiner größten Spiele gehabt, insbesondere auf die Assassin’s Creed-Reihe.

In dem Bericht wird behauptet, dass die Entwickler von Ubisoft-Führungskräften unter Druck gesetzt wurden, die Rolle weiblicher Protagonisten in der Assassin’s Creed-Reihe zu minimieren, was dazu führte, dass prominente weibliche Charaktere in den finalen Spielen eine geringere Rolle spielten.

Laut Bloombergs Quellen gab ein früher Entwurf des Assassin’s Creed Syndicate-Skripts den Zwillingsprotagonisten des Spiels, Jacob und Evie, die gleiche Bildschirmzeit; im Endprodukt war jedoch Jacob der Hauptprotagonist.

Berichten zufolge tauchte das Problem mit Assassin’s Creed Origins erneut auf. Bloombergs Quellen zufolge sollte Bajeks Frau Aya die Hauptprotagonistin des Spiels werden, doch ihre Rolle schrumpfte im Laufe der Zeit, sodass Bayek in der Endfassung des Spiels im Mittelpunkt stand.

Kürzlich wurde berichtet, dass Kassandra die alleinige Protagonistin von Assassin’s Creed Odyssey werden sollte, aber die Verantwortlichen von Ubisoft teilten den Entwicklern mit, dass dies nicht infrage käme. Stattdessen bietet das Spiel den Spielern die Wahl, entweder als Kassandra oder als ihr Bruder Alexios zu spielen.

„Alle Anweisungen kamen von der Marketingabteilung von Ubisoft oder von [Serge] Hascoët, die beide behaupteten, dass sich weibliche Protagonisten nicht verkaufen würden“, heißt es im Bloomberg-Bericht.

Im Anschluss an den Bericht stützten ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter auf Twitter die Behauptungen. Eine ehemalige Mitarbeiterin behauptet, ihr sei bei vielen Gelegenheiten gesagt worden, dass „Frauen sich nicht verkaufen“, während eine andere behauptete, ihr sei gesagt worden, dass „der Protagonist ein heterosexueller, weißer Alphamann sein müsse“.

The gentleman from editorial said "the protagonist must be a STRAIGHT WHITE ALPHA MALE" and underlined it in red marker, stamping a foot, for emphasis. I was demoted over this issue, and quit. I trust this cannot be interpreted as "disparaging" since the studio was proud of it. https://t.co/PphYi94vxQJuly 21, 2020