Pokémon Stadium erscheint auf Nintendo Switch ohne sein bestes Feature

Der Nintendo 64-Klassiker Pokémon Stadium ist jetzt auch auf Nintendo Switch erhältlich. Abonnenten des Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket können endlich Pokémon Stadium spielen, das jetzt im Service enthalten ist. Neben anderen Klassikern wie GoldenEye 007 und Super Mario 64 ist Pokémon Stadium Teil der wachsenden Liste von Nintendo 64-Titeln für das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket – einem Premium-Abonnement-Service von Nintendo, der eine Reihe von spannenden Vergünstigungen bietet. Auch wenn die Spielesammlung im Vergleich zum Xbox Game Pass eher schwach ist, wird Pokémon Stadium wahrscheinlich mehr als nur ein paar Köpfe verdrehen.

Die neueste Version von Pokémon Stadium bringt jedoch einige Änderungen mit sich, von denen einige willkommen sind und andere nicht so sehr. Wie schon GoldenEye 007 wird auch Pokémon Stadium eine Online-Funktionalität enthalten, die bei der Erstveröffentlichung im Jahr 2000 noch nicht möglich war. Die Spieler können online gegeneinander antreten und sogar die verrückten Minispiele des Titels gemeinsam spielen, wenn sie wollen.

Leider gibt es nicht nur Sonnenschein und Regenbögen. Die moderne Spielelandschaft bedeutet, dass die Spieler auf eines der beliebtesten Features von Pokémon Stadium verzichten müssen. Früher konnten die Spieler mit einem speziellen Gerät namens Transfer Pak Pokémon aus ihren Handheld-Spielen in Pokémon Stadium übertragen. Leider bietet die Nintendo Switch-Version des Spiels kein vergleichbares System, um deine Lieblingsmonster zu importieren. Wenn man bedenkt, dass die Technologie, die diese Funktion ursprünglich ermöglichte, über 20 Jahre alt ist, ist dieses Versäumnis verständlich, aber das bedeutet nicht, dass es keine Enttäuschung hervorruft.

Pokémon Stadium: Wie keiner vor mir war

Im Jahr 2000 war Pokémon Stadium ein noch nie dagewesenes Erlebnis. Es war mehr als überwältigend, deine 2D-Teams in ihrer ganzen 3D-Pracht auf deinem Fernseher zu sehen. Das Transfer Pak war ein wichtiger Teil davon. So schön es auch ist, die erkundbaren 3D-Texte und die visuell ansprechenden Kämpfe in Pokémon Karmesin & Purpur zu sehen, so ehrgeizig war Pokémon Stadium, das erstmals die Möglichkeit eines kinoreifen 3D-Pokémon-Erlebnisses bot.

Die Chance, diesen Titel erneut zu erleben, ist ein echter Leckerbissen für Fans und könnte eine dringend benötigte Ergänzung für die unterhaltsame, aber fragmentierte Bibliothek des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets sein. Auch wenn die Zeiten der Transferpakete längst vorbei sind, sorgt die Möglichkeit des Online-Spiels dafür, dass Pokémon Stadium auch zwei Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung noch viel zu bieten hat.



Zwar ist es enttäuschend, dass die Transfer Pak-Unterstütztung in dieser "aufpolierten Version" von Pokémon Stadium nicht mehr zur Verfügung steht, aber das ist leider dem Zahn der Zeit geschuldet. Wirklich enttäuschend ist hingegen, dass die Preise von Fern-Raid-Pässen in Pokémon GO massiv angehoben wurden.