GoldenEye 007 erscheint morgen für Nintendo Switch Online

GoldenEye 007 erscheint morgen – dem 27. Januar 2023 – offiziell für Nintendo Switch Online. Der Klassiker ist für alle Abonnenten spielbar, die über eine aktive Mitgliedschaft samt Erweiterungspaket des Dienstes verfügen. In den letzten Tagen kursierten bereits Spekulationen darüber, wann denn wohl der revolutionäre Shooter für den Online-Dienst erscheinen wird. Was dich bei dem N64-Klassiker erwarten wird, kannst du dir im folgenden Trailer ansehen.

GoldenEye 007: Meilenstein der N64-Ära

In der Rolle des einzigwahren Geheimagenten führst du verdeckte Operationen und heimliche Missionen aus. Dabei dringst du unter anderem in unterirdische Stützpunkte ein, erschießt in der verschneiten russischen Wildnis gesichtslose Bösewichte oder stellst dich den gnadenlosen Gefahren des Dschungels. Ein wichtiger Bestandteil bei deinen Missionen sind deine Assistenten M und Q, die dich über deine Ziele informieren und mit den neusten Gadgets ausstatten.



Wenn es allerdings einen Modus gab, für den GoldenEye 007 besonders bekannt war, dann gebührt dieser Preis eindeutig seinem Multiplayer. Und durch Nintendo Switch Online wird dieser noch um ein ganzes Stück erweitert. Neben des lokalen Modus kannst du nun auch online gegen deine Freunde antreten und dich in wilde Schießereien stürzen.

(Image credit: Nintendo / Rare)

GoldenEye 007 gilt bis heute als der Ego-Shooter, der das neue Zeitalter der Konsolen-Shooter einläutete. Ein Titel, durch welchen man sich damals buchstäblich in eine neue Dimension begab. Und ein solcher hat es auch definitiv verdient, endlich für ein aktuelles System zu erscheinen. Wir können es jedenfalls kaum abwarten, in der Rolle von James Bond geheime Basen zu infiltrieren und fiese Schurken über den Haufen zu schießen.

Hast du zufällig den Xbox und Bethesda Developer Direct Showcase verpasst? Wenn ja, dürfte dich vielleicht interessieren, dass das Entwicklerstudio Tango Gameworks einen Titel vorgestellt hat, mit dem man wohl eher nicht rechnen würde.

Wer weiß denn sowas?

Die beliebte Sendung gibt es jetzt auch als Spiel für dein iPhone und Mac. Zum Launch kannst du jetzt 1 von 20 Keys gewinnen. Wir drücken dir die Daumen!