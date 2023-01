Hi-Fi RUSH: Das neue Spiel vom The Evil Within-Entwickler ist nicht, was du vermuten würdest

Hi-Fi RUSH nennt sich das neuste Projekt von Tango Gameworks – dem Studio hinter der The Evil Within-Reihe. Während des Xbox und Bethesda Developer Direct Showcase kündigt der Entwickler das Spiel an. Ein stylisches Rhythmus-Actionspiel, das ein wenig an Scott Pilgrim erinnert und am 25. Januar für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein wird.

In Hi-Fi RUSH schlüpfst du in die Turnschuhe von Chai, einem Möchtegern-Rockstar, dem ein böser Technologiekonzern versehentlich ein Musikgerät ans Herz geschnallt hat, mit dem er den Rhythmus von so ziemlich allem spüren kann, und das es dir ermöglicht, die Welt in einen lebendigen Soundtrack zu verwandeln.

Hi-Fi Rush: Wir haben den Beat

Chai muss sich einen Weg durch das Hauptquartier des Konzerns bahnen, eine Abteilung nach der anderen, um die bösen Pläne zu vereiteln, wobei jeder Angriff und jede Bewegung mit dem lebendigen Soundtrack des Spiels synchronisiert ist. Aber nicht nur Chai hat den Rhythmus, auch Hindernisse, Zwischensequenzen, Gegner und vieles mehr spielen in diesem musikalischen Spiel eine Rolle. Wenn du dich auf den Rhythmus einlässt und deine Angriffe im Takt der Musik landest, kannst du Chais Fähigkeiten im Kampf verbessern. Allerdings wirst du nicht dafür bestraft, dass du zwei linke Füße hast, und der Entwickler hat betont, dass sein Kampf nie durch die Musik eingeschränkt wird.

Am Ende jeden Abschnitts kommt es zu einem musikalischen Showdown (ganz wie bei Scott Pilgrim) zwischen Chai und seinem Boss. Aber statt der üblichen Beats werden diese Kämpfe von einem lizenzierten Track untermalt. Hier kannst du dich auf Stücke von Nine Inch Nails, The Prodigy und anderen freuen. Zum Glück ist Chai bei seinem Vorhaben nicht allein. Zusammen mit seiner treuen Roboterkatze, die ihm hilft, den Rhythmus zu halten, und einer Handvoll ungewöhnlicher Verbündeter, mit denen er sich zusammenschließt, um verheerende Angriffe zu entfesseln.

Das ist sicherlich nicht das, was wir von dem Studio erwartet haben, das uns das gruselige Ghostwire: Tokyo und die furchterregende The Evil Within-Reihe hervorgebracht hat, aber wir können es kaum erwarten, es auszuprobieren, wenn es im Laufe des Tages erhältlich ist.

Mehr zum Xbox und Bethesda Developer Direct Showcase findest du in unserem Sammelartikel, in welchem wir alle Neuigkeiten und Highlights zusammengetragen haben.