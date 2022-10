Pilotwings 64: Weiterer Klassiker erscheint am 13. Oktober für Nintendo Switch Online

Pilotwings 64 wird am 13. Oktober der Nintendo Switch Online-Bibliothek hinzugefügt, nachdem das Spiel zuvor in der vergangenen Nintendo Direct im September angekündigt wurde. Den nostalgischen Trailer zu Pilotwings 64 kannst du dir hier ansehen:

Außerdem sind weitere Klassiker bereits unterwegs: Noch dieses Jahr erscheinen Mario Party und Party Party 2 für den Dienst. 2023 geht es froh und munter mit Mario Party 3, der Pokémon Stadium-Reihe sowie 1080° Snowboarding und Exitebike 64 weiter. Nintendo ist also bemüht, das Roster stetig zu erweitern.



Pilotwings 64 war einer der drei Launch-Titel des Nintendo 64. In dem Flugsimulator hast du verschiedene Missionen zu erfüllen, die unterschiedliche Luftfahrzeuge und Luftsportarten beinhalten. Vor jeder Mission musst du einen von sechs Piloten wählen, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben, wie beispielsweise das Körpergewicht. Pilotwings 64 ist der Nachfolger des gleichnamigen SNES-Titels (nur ohne die 64, versteht sich...), den du ebenfalls auf der portablen Konsole ausprobieren kannst. Mit Pilotwings Resort für den 3DS erschien 2011 der bisher letzte Teil der Serie. Um den N64-Klassiker auf deiner Nintendo Switch spielen zu können, ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft + Erweiterungspaket erforderlich.



Langsam aber sicher entwickelt sich das Erweiterungspakt für die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft in eine Bibliothek, die sich sehen lassen kann. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, welche Klassiker dem Dienst im kommenden Jahr noch hinzugefügt werden.