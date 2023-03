Paramount Plus stockt mit den Horror Weeks sein Gruselportfolio auf

Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist noch immer einer der neueren Player im Streaming-Game. Neben den größeren Anbietern wie Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab)und Disney (Öffnet sich in einem neuen Tab), hat aber auch Paramount auf seinem hauseigenen Service jede Menge hochwertige Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Zu Action-Krachern wie Top Gun und Mission Impossible oder Serien-Highlights wie Yellowjackets, zählen aber auch Horror- und Mystery-Produktionen wie Twin Peaks und die komplette Scream-Reihe. Und hierzu gesellen sich in den kommenden Wochen bei den Horror Weeks nun noch mehr Filme und Serien zum Gruseln, Erschrecken und Popcorn Verstreuen.

Wenn du also mal abseits der größten Streaming-Dienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) suchen möchtest und trotzdem eine gute Mischung aus Blockbustern und kleineren Filmen willst, könnte Paramount Plus genau das Richtige für dich sein.

Smile

Den Anfang der Horror Weeks macht am 30. März der 2022er Pychothriller Smile. Zu Anfang des Films wird die Psychotherapeutin Dr. Rose Cotter Zeugin eines Suizids. Doch als wäre das schon nicht Trauma genug, beginnt sie plötzlich überall lächelnde Fratzen zu sehen, was ihr den Alltag mehr und mehr zur Hölle macht. Und ihre Psyche ist dabei nicht als einziges in Gefahr.

Der Film hat 2022 einen regelrechten Hype ausgelöst und kam mit Wertungen zwischen 70 und 80% auch recht gut weg. Wenn du also Lust auf ein spaßiges Jumpscare-Fest mit deinen Freunden hast, dann kannst du dir Smile ab dem 30. März auf Paramount Plus anschauen.

EVIL

EVIL folgt der forensischen Psychologin Kristen Bouchard (gespielt von Katja Herbers), die von der katholischen Kirche angeheuert wird, um angeblich übernatürliche Vorfälle zu untersuchen. Obwohl Kristen selbst eine Skeptikerin ist, hat sie eine Faszination für das Unbekannte und ist bereit, sich mit dem angehenden Priester David Acosta (gespielt von Mike Colter) und dem Technologieexperten Ben Shakir (gespielt von Aasif Mandvi) zusammenzutun, um diese Fälle zu lösen.

Jede Folge von EVIL präsentiert neue Fälle, die oft unerklärliche Ereignisse beinhalten, von scheinbar besessenen Menschen bis hin zu Visionen von Dämonen und anderen paranormalen Phänomenen. Dabei werden die Charaktere vor schwierige Entscheidungen gestellt, bei denen es oft um den Glauben, das Übernatürliche und die Wissenschaft geht.

Hellraiser

Letztes Jahr scheint eines der Jahre der vielen Horror-Neuauflagen gewesen zu sein - auch wenn die Macher bisher nie einen Grund gebraucht haben, um die alten Grusel-Gesichter wieder aus der Abstellkammer zu kramen. Dazu zählten Scream, Predator und Texas Chainsaw Massacre - aber ein neuer Horrorfilm, den du vielleicht gar nicht auf dem schirm hattest, ist die Neuauflage von Hellraiser.

Die Neuverfilmung von Clive Barkers Novelle aus dem Jahr 1986 (die 1987 verfilmt wurde) ist der elfte Teil der Hellraiser-Franchise, soll aber ein Reboot von Barkers Originalgeschichte sein. Der Film handelt von einer jungen Frau, die mit Hilfe einer uralten Rätselkiste versehentlich die Cenobiten beschwört, eine Gruppe sadistischer übernatürlicher Wesen aus einer anderen Dimension.

Musst du mehr wissen? Vermutlich nicht, vermutlich gibt es auch nicht mehr zu wissen. Wenn du dem Trailer etwas abgewinnen kannst, könnte das Ganze ja einen Blick wert sein. Und wenn nicht... dann fahr eben zur Hölle und bestell den Cenobiten einen schönen Gruß.

Wolf Pack

Die Serie Wolf Pack erzählt die Geschichte von zwei Teenagern, die verletzt werden, als ein kalifornischer Waldbrand eine übernatürliche Kreatur erweckt, welche auf schreckliche Weise einen Highway-Stau angreift. Der Junge und das Mädchen sowie zwei weitere Teenager werden nach dem Ereignis auf mysteriöse Weise zueinander hingezogen. Erst als der Vollmond aufgeht, merken sie, dass sie durch das Blut und den Biss eines Werwolfs miteinander verbunden sind.

Mit den Fantasy-Größen Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) und Rodrigo Santoro (Westworld) verspricht diese Serie Großes. Während die Kritiker bisher weniger beeindruckt sind (42% bei Rotten Tomatoes), scheint das Publikum mit 86% der Serie weit mehr abgewinnen zu können.

Wenn du noch kein Paramount Plus hast, dann gib dem Ganzen doch erst einmal mit der 7-tägigen Testversion (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine Chance.