Die besten Netflix-Originals 2022

Das endlose Scrollen auf Netflix kann frustrierend sein, und es gibt nichts Schlimmeres, als einen Film anzufangen, den du auf halbem Weg wieder abschalten musst. Netflix hat eine Menge Inhalte mit - sagen wir - schwankender Quaslität auf ihrer Plattform.

In diesem Jahr hat Netflix allerdings eine Reihe von sehr guten Filmen herausgebracht. Vor diesem Hintergrund haben wir diese Liste der besten Netflix-Originals zusammengestellt, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Wir haben die Trailer in den Guide eingefügt, damit du schon mal einen Blick darauf werfen kannst, was dich jweils erwartet.

Die besten Netflix-Originals

1. Im Westen nichts Neues

Genre: Kriegsfilm, Action, Drama

Kriegsfilm, Action, Drama Laufzeit: 158 Minuten

158 Minuten Altersfreigabe: FSK 16

Unter der Regie von Edward Berger (u.a. bekannt für Deutschland 83) folgt dieser erschütternde Film dem jungen deutschen Soldaten Paul (Felix Kammerer), der sich zur deutschen Armee meldet, um mit einer Gruppe von Freunden im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Wir sehen, wie das Leben an der Front seine Erwartungen an den Krieg und seine Vorurteile gegenüber dem Feind erschüttert.

Dieser bedrückende Film wurde von Deutschland für die 95. Academy Awards 2023 in der Kategorie "Bester internationaler Spielfilm" eingereicht. Mit begeisterten Kritiken und beeindruckenden Bewertungen auf IMDB (7.9/10) und Rotten Tomatoes (91%) ist dies unser Favorit für den herausragensten Netflix-Film des Jahres.

2. Hustle

Genre: Drama, Comedy, Sport

Drama, Comedy, Sport Laufzeit : 117 Minuten

: 117 Minuten Altersfreigabe: FSK 6

Obwohl Adam Sandler häufig für eher seichte Komödien bekannt ist. gefällt uns sein neuer Netfilm-Film so gut, dass er es auf diese Liste geschafft hat. Die Handlung folgt Stanley, einem NBA-Talentscout, der seine Karriere damit verbracht hat, auf der Suche nach dem nächsten großen Ding im Basketball um die Welt zu reisen. Als Stanley auf Bo Cruz (Juancho Hernangomez) stößt, sieht er etwas Besonderes - aber der Weg zum Ruhm ist alles andere als glatt, denn es gibt viele persönliche Probleme.

Durch seine Leichtigkeit und herzliche Geschichte war der Film ein voller Erfolg für Netflix, bei dem Sandler zeigt, dass er auch als Schauspieler sehr wohl überzeugen kann.

3. Wendell & Wild

Genre: Horror, Animation, Comedy

Horror, Animation, Comedy Laufzeit : 105 Minuten

: 105 Minuten Altersfreigabe: FSK 12

Wendell und Wild sind zwei intrigante Dämonenbrüder, die die Hilfe der superzähen 13-jährigen Kat Ellis suchen, um ins Land der Lebenden zu gelangen. Im Gegenzug bittet Kat um eine Art Bezahlung, die sie in ein Abenteuer voller Launen entführt. Dieser wunderbare Stop-Motion-Animationsfilm mit seiner Botschaft, dass die Gier der Konzerne der wahre Bösewicht ist, birgt eine fantastische Optik und eine fesselnde, gut durchdachte Handlung.

4. Das Wunder

Genre: Thriller, Drama, Mystery

Thriller, Drama, Mystery Laufzeit : 109 Minuten

: 109 Minuten Altersfreigabe: FSK 16

Das Wunder ist ein düsterer, fesselnder Thriller mit einer zentralen Prämisse: Die 11-jährige Anna Donnell (Kíla Lord Cassidy) hat seit vier Monaten nichts mehr gegessen und behauptet, dass sie sich von "Manna" vom Himmel ernährt. Lib Wright (Florence Pugh) ist eine englische Krankenschwester, die 1862 in die irischen Midlands geschickt wird, um sie zu beobachten und zu überprüfen, ob sie nicht etwas zu essen versteckt. Viele glauben, dass Anna ein Schwindler und eine Schauspielerin ist, während andere an ihre Geschichte glauben und sie zu Hause besuchen, um Zeuge des "Wunders" zu werden.

Basierend auf dem Buch von Emma Donoghue (die auch "The Room" geschrieben hat) ist dies eine Geschichte über die Liebe im Kampf gegen das Böse - ein seltsamer, aber fesselnder Film.

5. Das Seeungeheuer

Genre : Abenteuer, Animation, Familie, Fantasy

: Abenteuer, Animation, Familie, Fantasy Laufzeit : 119 Minuten

: 119 Minuten Altersfreigabe: FSK 6

Das Seeungeheuer ist ein bemerkenswertes Animationsabenteuer unter der Regie des Oscarpreisträgers Chris Williams (Frozen, Moana) und schafft es mühelos auf unsere Liste der besten Netflix-Originals. Die Animation ist großartig und bringt einen Hauch von Disney-Magie auf die Netflix-Plattform - und auch die Handlung ist ein echter Knaller.

Die Handlung spielt in einer Zeit, in der es in den Meeren von Monstern wimmelte und ein Krieg zwischen Monstern und Menschen herrscht. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das sich auf einem Schiff der Monsterfänger versteckt, wurde schon mit Moana, How to Train Your Dragon und sogar Pirates of the Caribbean verglichen. Ein Spaß für die ganze Familie.

6. The Good Nurse

Genre: Thriller, Drama

Thriller, Drama Laufzeit : 123 Minuten

: 123 Minuten Altersfreigabe: FSK 12

Netflix hat in letzter Zeit eine ganze Reihe von Serienmörderfilmen veröffentlicht. Wenn du dir nur einen dieser Filme ansehen möchtest, solltest du dir The Good Nurse ansehen. Eddie Redmayne in der Rolle des Serienmörders Charles Cullen ist ein spannender Thriller, der gleichermaßen schockiert und fesselt ist.

Basierend auf den realen Ereignissen, die im gleichnamigen Buch von Charles Graeber dokumentiert sind, erzählt The Good Nurse die Geschichte von Cullen, der in den USA als Krankenhauspfleger arbeitete. Cullen nutzte seine Position, um ab 1988 über einen Zeitraum von 16 Jahren Dutzende von Patienten zu vergiften. Im Mittelpunkt des Films steht Amy (Jessica Chastain), eine Intensivkrankenschwester mit einer lebensbedrohlichen Herzerkrankung, die am Boden zerstört ist, als sie von Cullens Verbrechen erfährt.

7. The Adam Project

Genre: Sci-fi, Action, Comedy

Sci-fi, Action, Comedy Laufzeit : 106 Minuten

: 106 Minuten Altersfreigabe: FSK 12

Der komödiantische Action- und Science-Fiction-Kracher The Adam Project stand wochenlang an der Spitze der meistgesehenen Netflix-Filme und wurde schnell zum viertmeistgesehenen englischsprachigen Film in der Geschichte der Plattform. Im Mittelpunkt der Handlung steht Adam (Ryan Reynolds), ein zeitreisender Pilot, der sich mit seinem jüngeren Ich und seinem verstorbenen Vater zusammentut, um die Zukunft zu retten, während er sich mit den Problemen der Vergangenheit auseinandersetzt.

Es ist eine rasante und kurzweilige Unterhaltung - unbedingte Empfehlung.