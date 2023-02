Overwatch 2: Dating-Sim und neues Event zum Valentinstag sind jetzt live

Das nächste Overwatch 2-Event ist passend zum Valentinstag startklar und bringt neben den üblichen kosmetischen Belohnungen, die du dir verdienen kannst, einen zeitlich begrenzten Arcade-Brawl und eine Dating-Sim. In dieser kannst du Mercy oder Genji bei gleich mehreren Rendezvous an romantische Orte begleiten.

Overwatch wird zu LoverWatch

Wie bereits erwähnt, gibt es neben des üblichen zeitlich limitierten Contents, eine Dating-Sim, in welcher du zum ersten Mal ein neues, interaktives Spielerlebnis im Universum von Overwatch ausprobieren kannst. In "LoverWatch – Liebe stirbt nicht" gehst du entweder mit Mercy oder Genji schick aus und begibst dich an romantische Orte, die vielen Overwatch-Karten nachempfunden sind. Bei diesem für Blizzard doch sehr ungewöhnlichen Spielerlebnis, kannst du dir tatsächlich kostenlose Belohnungen verdienen – zum Beispiel ein neues Highlight-Intro für Hanzo oder eine Reihe verschiedener Spielertitel, die in einem der nächsten Patches deinem Account gutgeschrieben werden. Loverwatch steht bis zum 28. Februar 2023 zur Verfügung und ist auf jedem gängigen Webbrowser spielbar.

Liebe für Geometrie

Ein Event in Overwatch 2 wäre kein Event in Overwatch 2, wenn es keinen zeitlich begrenzten Modus gäbe. In dem neuen Arcade-Brawl treten zwei Teams mit jeweils vier Amor Hanzos gegeneinander an. Und nur extra für diesen Modus kann man ein weiteres Mal mit dem Streupfeil – eine von Hanzos ehemaligen Fähigkeiten – die dämlichsten, aber auch witzigsten Kills erzielen.



Hinzu kommen neue kosmetische Gegenstände wie Emotes, Sprays und Skins. Zusätzlich gibt es sechs Herausforderungen, die mit einem beliebigen Helden in einem beliebigen Spielmodus abgeschlossen werden können. Meisterst du alle sechs, erhältst du den epischen Skin Bitrate für Lúcio. Insgesamt gibt es während des Valentinstag-Events einiges an neuem Content, den es zu entdecken gilt.

