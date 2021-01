Oppo Band Fitness-Tracker könnte bald weltweit auf den Markt kommen

Das Oppo Band wurde im Juni 2020 enthüllt, aber es wurde nur in China veröffentlicht - es sieht jedoch so aus, als ob sich das mit einer möglichen globalen Markteinführung am Horizont schon bald ändern könnte.

Dies berichtet die Tech-Seite GizmoChina, die eine Zertifizierung durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft für ein Produkt namens "Oppo Band" entdeckt hat. Warum sollte Oppo sich in Europa zertifizieren lassen, wenn es nicht plant, sein Band dort in Kürze auf den Markt zu bringen?

Selbst wenn das Oppo Band bald in Europa oder weltweit auf den Markt kommt, ist es nicht sicher, dass es sich um dasselbe Oppo Band handelt, das 2020 in China in die Regale kam. Damals wurden drei verschiedene Versionen des Bandes veröffentlicht, und diese neue Version könnte eine davon sein oder eine verbesserte Ausführung.

Dies macht es jedoch wahrscheinlich, dass Oppo bald einen Fitness-Tracker weltweit auf den Markt bringt.

Was ist das Oppo Band?

Das ursprüngliche Oppo Band hatte einen 1,1-Zoll-Bildschirm, 12 Sport-Tracking-Modi und eine Akkulaufzeit von 14 Tagen. Es kostete CNY199 (ca. 26 €), und dieser Preis stieg ein wenig für seine anderen Versionen, das Oppo Band Fashion und Oppo Band Eva, die hauptsächlich Designänderungen hatten.

Wie bereits gesagt, könnte das globale Oppo Band anders sein, und wir müssen abwarten, um das herauszufinden.

Sollte das Oppo Band in anderen Märkten auf den Markt kommen, würde es sich in eine lange Tradition von erschwinglichen Fitness-Trackern von Handy-Marken einreihen, wie das Honor Band 6, Huawei Band 3 Pro, Samsung Galaxy Fit 2, Realme Band und OnePlus Band, um nur einige zu nennen.

Der letztgenannte Tracker, das OnePlus Band, könnte am Ende der größte Konkurrent für das Oppo Band sein, da es im Grunde das Gleiche ist. OnePlus und Oppo sind im Besitz der gleichen Muttergesellschaft und nutzen oft die gleiche Technologie, und ihre Fitness-Tracker sind fast ununterscheidbar.

Das OnePlus Band ist derzeit in China erhältlich und wartet auf eine weltweite Markteinführung, so dass es wahrscheinlich ein Rennen zwischen den beiden Unternehmen ist, um die Tracker in die Regale der Geschäfte im Rest der Welt zu bringen. Wenn das Oppo Band weltweit auf den Markt kommt, werden wir es auf jeden Fall testen, damit du sehen kannst, wie es sich schlägt.

