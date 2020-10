OnePlus 8: Massives Leak stiehlt dem Huawei P40 die Show

Die OnePlus 8 Serie ist dieses Jahr eine der am spannendsten erwarteten Markteinführungen im Bereich Smartphones - und für den einen oder anderen vielleicht sogar bedeutender als das Huawei P40. Daher ist an dessen Erscheinungstag wahrscheinlich eine der größten Neuigkeit im Moment, dass die kommenden OnePlus Handys komplett geleakt wurden.

Diese undichte Stelle stammt von dem produktiven (und ziemlich zuverlässigen) Twitter-Leaker Ishan Agarwal, der eine Tabelle mit allen Spezifikationen des OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro veröffentlichte. Es gibt nur wenige Lücken in der Tabelle, und im Allgemeinen reicht dies aus, um eine umfassende Vorstellung von den neuen Smartphones von OnePlus zu haben.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4JMarch 25, 2020