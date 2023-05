Nvidia und MediaTek arbeiten gemeinsam an neuen mobilen GPUs

Quellen aus der Branche behaupten, dass MediaTek - ein Unternehmen, das vor allem für die Herstellung von Prozessoren für Handys und Chromebooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekannt ist - große Pläne mit Nvidia hat und bereits im nächsten Jahr einen Nvidia-Grafikprozessor in ein neues Topmodell integrieren will.

Es war bisher ein schwieriges Jahr für Nvidia, deshalb ist dieser Schritt interessant. Wenn die Nachfrage nach Desktop-Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht so hoch ist, wie Nvidia es sich wünscht, könnte es ein kluger Schachzug sein, auf neue mobile Grafikprozessoren umzusteigen - vor allem, wenn Nvidias größter Konkurrent in der Grafikbranche, AMD, mit seiner neuen Z1 APU (Öffnet sich in einem neuen Tab), die im beeindruckenden Asus ROG Ally PC Gaming Handheld zu finden ist, große Fortschritte gemacht hat.

Das ergibt durchaus Sinn: Schließlich ist Nvidia bei mobilen Grafikprozessoren kein Unbekannter. Die Tegra-Chips des Grafikriesen sind schon seit Jahren auf dem Markt und treiben alles an, von der unglaublich beliebten Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) bis hin zum Bordcomputer im Tesla Model S.

Das Asus ROG Ally läuft auf AMD-Hardware, was Nvidia etwas verärgert haben dürfte. (Image credit: Asus)

Eine neue Ära für Handheld-Gaming?

In jedem Fall ist das spannend - nicht zuletzt für MediaTek, das es wahrscheinlich satt hat, im Bereich der Mobilprozessoren die zweite Geige hinter Qualcomm zu spielen. Die Leistung eines neuen Nvidia Tegra-Chips (oder wie auch immer er heißen mag) könnte MediaTeks neues Modell an die Spitze der Rangliste katapultieren.

Das ist in einer Welt, in der immer mehr Menschen ihre Handys zum Zocken nutzen, von entscheidender Bedeutung. Schließlich verwenden die meisten der besten Gaming-Handys (Öffnet sich in einem neuen Tab) die Snapdragon-Chips von Qualcomm, und große Marken wie Apple und Google stellen ihre eigenen, immer leistungsfähigeren Prozessoren her, um ihre Handys anzutreiben.

Auch die Beliebtheit von Handheld-Gaming-Konsolen steigt - die bereits erwähnte ROG Ally ist großartig, und viele ringen darum das hervorragende Steam Deck (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Valve in die Finger bekommen. Eine Zeit lang sah es so aus, als wären Handhelds auf dem Rückzug, aber Nintendos erfolgreiche Switch Lite (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat bewiesen, dass es immer noch einen Markt für Gaming-Hardware für unterwegs gibt.

Zuletzt haben wir gesehen, dass Nvidias Tegra X1-Chip die Nintendo Switch OLED von 2021 antreibt - allerdings war dies nur ein oberflächliches Upgrade gegenüber der ursprünglichen Switch von 2017. (Image credit: Nintendo)

KI für den Gaming-Typ

Interessanterweise wurden in dem Bericht von DigiTimes Asia (Öffnet sich in einem neuen Tab), der diese Informationen enthüllte, auch zwei andere Dinge erwähnt: dass Nvidias Beteiligung MediaTek hoffentlich hilft, seine KI-Fähigkeiten zu verbessern, und dass Windows on ARM (WoA) ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit sein wird.

Der erste Punkt ist besonders interessant, da die bisherigen Tegra-Grafikprozessoren keine richtigen KI-Fähigkeiten besaßen. Wenn Nvidia seine großartige KI-gestützte DLSS-Hochskalierungstechnologie auf Handhelds überträgt, könnte das ein großer Vorteil gegenüber AMD sein und eine massive Steigerung der Gaming-Performance ermöglichen. Wir wissen bereits, dass Nvidia sich intensiv mit KI beschäftigt, daher ist es verständlich, dass das Unternehmen hier einen neuen Schwerpunkt setzt.

Der WoA-Blickwinkel ist auch deshalb interessant, weil Microsofts Bemühungen, Windows auf ARM-basierten Chips laufen zu lassen, in der Vergangenheit bestenfalls mäßig erfolgreich waren. Das Asus ROG Ally nutzt jedoch Windows 11 - was darauf hindeutet, dass Nvidias neue mobile Grafikprozessoren tatsächlich für Windows-basierte Handheld-Konsolen geeignet sein könnten.

Wenn Handhelds wirklich ein glorreiches Comeback feiern, liegt es nahe, dass sie das nächste Schlachtfeld für AMD und Nvidia werden könnten. Schließlich wird die gerüchteweise angekündigte Nintendo Switch 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) wahrscheinlich auf Nvidia-Hardware laufen.