Neues Leak enthüllt fast alles über das Samsung Galaxy S20

Wir haben diese Woche viele durchgesickerte Informationen rund um das Samsung Galaxy S20 (zuvor das Galaxy S11) erhalten, und zu allem Überfluss liegen uns nun (fast) vollständige Datenblätter für das S20, das S20 Plus und das S20 Ultra vor.

Dank der Unterstützung der Tippgeber Ashan Agarwal und MySmartPrice lassen die neuen Leaks nicht mehr viele Lücken, wenn du dir also die Überraschung beim Launch am 11. Februar nicht verderben willst, dann schau jetzt besser weg.

Alle drei Handys - oder zumindest die 5G-Varianten - verwenden ein AMOLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 20:9, einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz und haben Android 10 an Bord. Auch die Wasserdichtigkeit nach IP68 und 128 GB Speicherplatz ist bei allen drei Modellen gleich.

Laut dem durchgesickerten Datenblatt werden das S20, S0 Plus und S20 Ultra alle mit einem Exynos 990 Chipsatz geliefert, wobei wir davon ausgehen, dass Samsung in einigen Teilen der Welt den Snapdragon 865 verwenden wird. RAM wird hier nicht erwähnt, aber es wird erwartet, dass er 12 GB und mehr betragen wird.

Exclusive: Full specifications of the Samsung Galaxy S20 Series are here! Some interesting details: Exynos 990 for all three phones in European and Asian Markets. 40MP (?!) Front Camera for S20 Ultra! Checkout the image!LINK(Please add link in credits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbEJanuary 17, 2020