Neuartiger Fingerabdruck-Scanner beim iPhone SE 2 Plus?

Das iPhone SE 2 Plus könnte ähnlich wie das iPhone 11 (oben) aussehen, hat aber einen anderen Scanner.

Wir haben lange auf das iPhone SE 2 gewartet, und das Warten ist noch nicht ganz vorbei, aber wir hörten bereits jetzt vom iPhone SE 2 Plus - einem Smartphone, das in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf den Markt kommen könnte und dessen Fingerabdruckscanner möglicherweise in einem neuen Design kommt.

Das sagt Ming-Chi Kuo (ein Analyst mit einer guten Erfolgsbilanz, wenn es um Apple-Informationen geht), in einer von MacRumors gesehenen Forschungsnotiz.

Der Name iPhone SE 2 Plus war schon früher im Gespräch, und Kuo hat bereits gesagt, dass das Phone ein All-Screen-Design (vermutlich wie die iPhone 11-Reihe) mit einem 5,5- oder 6,1-Zoll-Display haben wird - jedoch wird es keine Face-ID geben. Stattdessen wirst du dieses Smartphone mit Touch-ID entsperren, die im Powerbutton an der Seite des Geräts sitzt - sodass es keinen Extra-Knopf unter dem Bildschirm braucht.

Ein neues Design für ein besseres Erlebnis

Jetzt bekräftigt er diese Behauptung und fügt hinzu, dass der Fingerabdruck-Scanner ein "neues Design" für ein verbessertes Benutzererlebnis erhalten wird. Es ist jedoch nicht klar, ob er mit dem neuen Design lediglich die neue Position und Form meint, die durch die seitliche Anbringung am Telefon erforderlich ist, oder ob es sich um mehr handelt.

Außerdem hat Kuo jetzt erklärt, dass das iPhone SE 2 Plus einen LCD-Bildschirm haben wird, was jedoch nicht überrascht, da es als "SE" als Budgetmodell positioniert wird.

Aber was wirklich überrascht, ist der Name. Wenn es wirklich erst 2021 auf den Markt kommt und ein anderes Design hat als das iPhone SE 2 (von dem derzeit nicht behauptet wird, dass es einen seitlich angebrachten Scanner hat), dann könnte man schon fast denken, dass Apple es einfach das iPhone SE 3 nennt. Aber vielleicht werden die Specs im Inneren ähnlich sein.

Es könnte auch noch vor 2021 kommen, denn eine andere Quelle behauptet, dass das iPhone SE 2 Plus Ende 2020 erwartet(Link englischsprachig) wird. So oder so werden wir wahrscheinlich eine Weile warten müssen, bis wir mehr erfahren. Und zudem erst einmal den Launch vom iPhone SE 2 und der iPhone 12-Serie vorüber ziehen lassen.