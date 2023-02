Neu zu streamen (Stand 03.02.): Diese 5 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Dear Edward (Apple TV Plus)

Apple hofft, seinen guten Lauf mit der neuen Familienserie Dear Edward fortzusetzen, die ab diesem Wochenende auf Apple TV Plus ausgestrahlt wird.

Die 10-teilige Adaption des gleichnamigen Romans von Ann Napolitano handelt von einem 12-jährigen Jungen (Colin O'Brien). Nachdem bei einem Flugzeugabsturz alle außer ihm, auch seine Familie, sterben, gerät sein Leben komplett aus den Fugen.

Zugegeben, die Inhaltsangabe lässt Dear Edward nicht gerade nach einer seichten Komödie klingen, aber der Erfolg der Vorlage (und das Lob der Kritiker) könnte der Serie einen Platz auf unserer Liste der besten Apple TV Plus Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) sichern. Die ersten drei Episoden der Serie sind jetzt als Stream verfügbar.

Ab jetzt auf Apple TV Plus verfügbar.

Cunk on Earth (Netflix)

Nachdem die gefeierte Mockumentary-Serie Cunk on Earth im September 2022 in Großbritannien auf BBC ausgestrahlt wurde, findet sie nun ihren Weg zu Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Die von Charlie Brooker (Black Mirror) entwickelte Serie folgt der fiktiven Enthüllungsjournalistin Philomena Cunk (Diane Morgan), die in den letzten zehn Jahren bereits in mehreren Brooker-Projekten aufgetreten ist, und interviewt ahnungslose Akademiker in bester Borat-Manier zu den größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte.

Zu den Gaststars in den fünf Episoden gehören Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Hugh Grant und Tracey Ullman, so dass du bei Cunk on Earth garantiert mindestens einmal lachen wirst.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

Die heutigen besten Netflix Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Netflix Standard (Öffnet sich in einem neuen Tab) 12,99 € /Monat (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Harlem Staffel 2 (Prime Video)

Die gefeierte Comedyserie Harlem von Tracy Oliver, Schöpferin von Girls Trip, kehrt dieses Wochenende für ihre mit Spannung erwartete zweite Staffel auf Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurück.

Harlem Staffel 2 folgt erneut den Missgeschicken einer Gruppe stylischer und ehrgeiziger Freundinnen (gespielt von Megan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai und Jerrie Johnsonin) im gleichnamigen New Yorker Stadtteil und stellt die Gruppe vor die komplizierten Fragen der Fruchtbarkeit und Elternschaft.

Die Episoden 1 und 2 können ab sofort auf Prime Video gestreamt werden. Die restlichen sechs Folgen werden wöchentlich, immer freitags, im Doppelpack ausgestrahlt.

Ab jetzt auf Prime Video verfügbar.

Die heutigen besten Amazon Prime Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Prime Video - Free Trial (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)

True Spirit (Netflix)

Wenn du dieses Wochenende Lust auf ein aufmunterndes und zuckersüßes Familienabenteuer hast, solltest du dir True Spirit auf Netflix ansehen.

Der neue Netflix-Film (Öffnet sich in einem neuen Tab), der von einer wahren Geschichte inspiriert wurde, erzählt von der 16-jährigen Jessica Watson, die als jüngster Mensch eine Non-Stop-Soloreise um den Globus unternimmt. Teagan Croft, Anna Paquin und Cliff Curtis spielen die Hauptrollen.

Nach dem Trailer zu urteilen, erwarten wir nicht, dass True Spirit in absehbarer Zeit in unsere Liste der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufgenommen wird - aber die Kritiker haben ihn dennoch als "eine ermutigende Hommage an eine großartige Leistung" bezeichnet.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

65th Grammy Awards (Paramount Plus)

Ja, es mag weder Film noch Serie sein, doch erwähnen wollten wir es trotzdem. Die 65. jährlichen Grammy Awards können diesen Sonntag auf Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) gestreamt werden.

Hierzulande beginnt die mit Stars und Sternchen besetzte Zeremonie um 2 Uhr Morgens, bei der die besten Songs, Kompositionen und Künstler des letzten Musik-Jahres geehrt werden. Der Comedian Trevor Noah, der bereits die 63. und 64. Grammy Awards moderiert hat, kehrt zum dritten Mal auf die Bühne zurück.

Wir haben die offizielle Ankündigung der Nominierungen oben angehängt.

Ab Sonntag, den 05. Februar auf Paramount Plus verfügbar.