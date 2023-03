Netflix fügt endlich mehr Untertiteloptionen für TV-Geräte hinzu

The Netflix TV experience is improving

Wenn du Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) heute auf einem Fernsehbildschirm aufrufst, solltest du sehen, dass es eine Änderung gibt: Im Untertitelbereich kannst du jetzt zwischen verschiedenen Farben und Größen wählen, je nachdem, was dir gefällt und auf welchem Bildschirm du schaust.

Mit dem Update (via TechCrunch (Öffnet sich in einem neuen Tab)) hast du die Wahl zwischen kleinem, mittlerem und großem Text und vier verschiedenen Stilen: weiß ohne Hintergrund, weiß mit schwarzem Hintergrund, gelb mit schwarzem Hintergrund und schwarz mit weißem Hintergrund.

Um auf diese Optionen zuzugreifen, wählst du das Zahnradsymbol rechts neben den aktuellen Untertiteleinstellungen, die angezeigt werden, wenn die Wiedergabe pausiert. Das ist ein Fortschritt gegenüber der vorherigen Situation, in der die Untertitel nur in einer Größe und in Weiß ohne Hintergrund angezeigt wurden.

Bestehende Untertiteloptionen

Noch sind die Untertiteloptionen nicht in allen Ländern freigeschaltet, aber soweit wir das beurteilen können, scheint die Einführung bereits ziemlich umfangreich und schnell erfolgt zu sein.

Bisher konnten die Nutzer die Untertitel über die Web- und Mobilschnittstellen anpassen, aber diese Optionen galten nicht für Netflix-Streaming über TV-Apps. Im Web und auf dem Handy gibt es weiterhin mehr Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine Auswahl verschiedener Schriftarten.

Laut der von TechCrunch zitierten Statistik werden rund drei Viertel aller Streaming-Dienste auf einem großen Bildschirm und nicht auf einem Telefon oder Laptop angesehen.

Analyse: ein guter Schritt nach vorn

Es mutet seltsam an, dass Netflix so lange gebraucht hat, um seine TV-Oberfläche mit Untertiteln auszustatten, wenn man bedenkt, dass diese Optionen bereits in den Netflix-Einstellungen im Internet oder in den mobilen Apps verfügbar sind.

Für Menschen mit einer Hörbehinderung sind Untertitel unverzichtbar. Sie sind auch sehr hilfreich, wenn du Filme und Serien in einer anderen Sprache siehst und wenn alle anderen zu Hause im Bett sind und du die Lautstärke reduzieren musst.

Wir würden uns wünschen, dass die Optionen für TV-Untertitel mit denen von Netflix im Internet gleichziehen - insbesondere eine größere Auswahl an Hintergrundfarben und Schriftarten. Zugegeben, Einfachheit ist normalerweise am besten, wenn du alles mit einer Fernbedienung bedienst.

Auch wenn es überfällig ist, ist dies ein guter Schritt nach vorn für Netflix. Es ist eindeutig ein Gewinn für beide Seiten: Zugänglichkeitsinitiativen wie diese und die im letzten Jahr angekündigten machen den Dienst für eine größere Anzahl von Menschen attraktiver.