Mehr Gelassenheit im Job – gibt es dafür eine App?

Wenn mal wieder das E-Mail-Postfach überquillt, die Arbeit sich auf dem Schreibtisch stapelt und der Chef mal wieder mit seinen brillanten Ideen glänzt, die er sofort mit der Hilfe seiner Mitarbeiter in die Tat umsetzen will, fehlt nicht mehr viel bis zum Ausraster. Wer in solchen Situationen noch die Ruhe bewahren kann und nicht direkt morgens schon verzweifelt, ist zu bewundern. Doch jeder kann mehr Gelassenheit im Umgang mit dem täglichen Wahnsinn lernen. Und dafür gibt es auch ein paar hilfreiche Apps.

Wenn die Arbeit nur noch stresst

Wie die Menschen auf Stress reagieren, ist sehr individuell. Doch in einem Punkt herrscht in Deutschland Einigkeit: Die Arbeit ist der Haupt-Stressfaktor im Leben. Laut „Stressstudie“ der Techniker Krankenkasse (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist der Job die Stressursache Nummer eins in Deutschland. Der Beruf belastet mit einem hohen Arbeitspensum, Leistungs- und Termindruck und Hetze. Nur wer Ruhe bewahrt, kann hier gesund überleben und erfolgreich seinen Job erledigen.

Doch die Stressursache Arbeit lässt sich nicht so einfach beseitigen. Da gilt es, an anderen Stellen nach Möglichkeiten für mehr Gelassenheit zu suchen. Innere Unruhe und Unwohlsein haben oft Nährstoffmangel als Ursache. Hier kann ein Blutbild sehr aufschlussreich sein. Insbesondere können Vitamin D, Vitamin B12, Eisen, Magnesium und Progesteron fehlen. Mit der richtigen Ernährung und den entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln lässt sich hier langfristig Abhilfe schaffen. Auch Cannabidiol Kapseln (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit CBD als Wirkstoff, können zu mehr Gelassenheit beitragen. Wer noch etwas mehr tun will, kann meditieren und etwas für seine mentale Gesundheit tun. Verschiedene Apps sind dabei hilfreich.

Der Wirkstoff Cannabidiol aus der Hanfpflanze kann dabei helfen zu entspannen. (Image credit: Pixabay | cbd-infos-com)

Happify – die App zum Glücklichsein

Mit der App Happifiy soll der Stress weniger werden. Neue Gewohnheiten lassen sich damit etablieren. Dazu müssen die Anwender zu Anfang einige Fragen bezüglich ihres Wohlbefindens beantworten, damit die App ein individuelles Programm zusammenstellen kann. Die neuen Gewohnheiten helfen dabei, besser mit negativen Gedanken umzugehen, mehr Achtsamkeit zu praktizieren und mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Tracks leiten zu geführten Meditationen an, trainieren Entspannungstechniken, leiten das Tagebuchschreiben und weiter Aktivitäten an. Mit dieser App können Anwender bestimmte Aspekte ihre mentalen Gesundheit (Öffnet sich in einem neuen Tab) verbessern. Mit einem individualisierten Angebot können Anwender verschiedene Techniken dabei ausprobieren.

Mindshine – für mehr Produktivität

Die innere Haltung nimmt großen Einfluss darauf, wie Menschen sich verhalten oder wie sie mit einer Herausforderung zurechtkommen. Die App Mindshine ist wie ein Personal Trainer für das Mindset. Auf der Grundlage von Achtsamkeit, Neurowissenschaft und Psychologie gibt die App Übungen vor, um das Leben positiver zu gestalten. Die täglichen Routinen sind dabei ein besonderer Schwerpunkt. Sie sollen dabei helfen, mehr Selbstsicherheit zu entwickeln und produktiver sowie fokussierter zu werden. Die Übungen dauern pro Tag nicht länger als zehn Minuten. Die App ist die ersten 14 Tage gratis, danach ist eine Gebühr zu zahlen.

Mit Insight Timer meditieren

Die App „Insight Timer“ ist an sich ein Timer zum Meditieren. Damit lässt sich eine Zeit für die Meditation einstellen. Die App erzeugt angenehme Sounds am Anfang, am Ende und zu frei wählbaren Intervallen. Die Töne, die dabei erklingen, können ein helles Klingeln, der Sound von sanften Klangschalen, ein klassischer Gong und noch sechs weitere Klänge sein. Das ist viel angenehmer zum Meditieren als das normale Weckerpiepsen.

Darüber hinaus bietet die App mehr als 100.000 geführte Meditationen (Öffnet sich in einem neuen Tab), die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind, wie Entspannung, Fokus, Angstbewältigung oder Schlaf. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit an Live-Events, individuellen Mentorings oder Yoga-Kursen teilzunehmen. Der App-Timer alleine ist gratis, das restliche Angebot ist kostenpflichtig.

Mit angenehmen Klängen zu meditiere, beispielsweise dem Sound von Klangschalen, ist viel positiver als das Piepsen eines Weckers. (Image credit: Pixabay | binja69)

Mit Calm einschlafen

Calm ist englisch und bedeutet ruhig. Das fängt schon beim angenehm dunklen Design der App an. Sie enthält viele Anleitungen für Atemübungen und Meditationen. Der Fokus liegt dabei auf Beruhigung und gesundem Schlaf. Es gibt gesprochene Führungen und Einschlafgeschichten. Die beruhigende Calm-Stimme bringt Entspannung und führt den Schlaf herbei. Die ersten sieben Tage ist die App gratis, danach ist sie kostenpflichtig.

7 Mind – sieben Minuten für mehr Gelassenheit

Jeder Mensch kann trainieren, innerhalb weniger Minuten von einem hohen Stresslevel zu einer tiefen Entspannung (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu kommen. Dabei ist regelmäßige Übung wichtig. Im Idealfall finden diese Übungen mehrmals täglich statt, damit langfristig ein positiver Effekt entsteht. Die App „7Mind“ bietet „7Minis“ an. Sie dauern nur zwei Minuten. Außerdem gibt es „Jetzt-Übungen“, die für spezifische Situationen gedacht sind, beispielsweise in einer Warteschlange oder wenn es mit dem Einschlafen nicht klappen will. Die App ist ideal für alle, die den Einstieg in die Meditation suchen. Die Basisversion ist kostenlos.

Woebot – eine KI hellt die Stimmung auf

„Woebot“ ist ein Konversations-KI, die auf Selbsthilfe spezialisiert ist. Sie erteilt ähnlich wie Siri oder Alexa Ratschläge. Das klingt etwas schräg, doch dahinter stecken Übungen und Ratschläge, die sich nicht wesentlich von anderen Apps unterscheiden. Der Unterschied liegt darin, dass die Ratschläge über eine Chatbox laufen wie bei einem Instant Messenger. Der Anwender schreibt seine Bedürfnisse auf und wählt sie nicht in einem Menü aus. Woebot enthält kurze Lektionen zur Selbsthilfe, Atemtechniken und Meditationsübungen, die die KI nach Bedarf bereitstellt. Sie enthält auch Lernvideos, die auf der kognitiven Verhaltenstherapie basieren. Woebot folgt einem anderen Ansatz als die meisten anderen Health-Apps. Wem es gefällt mit einem Chatbot zu arbeiten, dem wird die App gefallen.

Fazit

Diese Tools und Apps können eine Hilfestellung dabei sein, gelassener zu werden, leichter das Stresslevel zu reduzieren und besser mit stressigen Situationen umzugehen. Die Gelassenheit führt dazu, dass die Emotionen nicht die Situation beherrschen und die eigene Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Jemand der gelassener ist, kann eine Situation bestimmen.