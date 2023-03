JLab: Neue Headsets bieten Multipoint-Verbindung und 50 Stunden Akkulaufzeit

JLab hat sich mit einer Reihe solider kabelloser Kopfhörer, zu denen zuletzt die mit fünf Sternen ausgezeichneten JLab GO Air Pop gehörten, einen guten Ruf für erschwingliche Kopfhörer für unterwegs erworben. Doch jetzt hat der sympathische Audiospezialist aus Amerika auch diejenigen im Visier, die an den Schreibtisch gefesselt sind. Das neue GO Work Pop Bluetooth 5.3-Headset des Unternehmens richtet sich an hybride Büroangestellte und verfügt über ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, eine besonders lange Akkulaufzeit und ein leichtes Design für langes Tragen.

JLab behauptet, dass das Headset bis zu 50+ Stunden durchhält – genug für eine ganze Arbeitswoche – bevor es über einen USB-C-Ladeanschluss aufgeladen werden muss. Das nennen wir mal eine Hausnumer. Außerdem gibt es zwei integrierte Equalizer-Einstellungen – eine für Musik, die andere für die Arbeit, die die Sprachfrequenzen abschwächt. Auch lässt sich das Mikrfon bequem nach oben drehen, wenn du nicht im Dienst bist.

JLab: Kleine Headsets ganz groß

(Image credit: JLab Audio)

Dank der Bluetooth 5.3-Multipoint-Technologie kann er sich mit mehr als einem Gerät gleichzeitig verbinden, ohne dass du Einstellungen vornehmen musst. Das bedeutet, dass du nach dem stressigen Zoom-Anruf auf deinem Laptop nahtlos zu entspanntem Ambient-Jazz auf deinem Handy wechseln kannst.

Die Kopfhörer sind mit dynamischen 40-mm-Neodym-Magnettreibern und Cloud Foam-Ohrmuscheln aus Stoff ausgestattet, die laut JLab einen ganzen Arbeitstag lang getragen werden können, ohne den Träger zu belasten. Das Go Work Pop's ist in den Farben Schwarz, Blaugrün oder Lila erhältlich und kann ab sofort für 49,99€ via Amazon bestellt werden (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Ob das Go Work Pop auch in dieser günstigen Preisklasse klanglich mithalten kann, bleibt abzuwarten. Aber wir würden es sehr gerne testen. Und wie auch immer es auch klingen mag, für dieses Geld ist das eine ganz schöne Ausdauer.