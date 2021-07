Jede Menge PlayStation-Exklusivtitel kommen auf den PC - aber nicht der, den alle wollen

Eine ganze Reihe von PlayStation-Spielen, die bisher exklusiv für Sonys Konsole erschienen sind, könnten in Arbeit sein, um auf den PC portiert zu werden. Das geht aus den neuesten Gerüchten hervor, die Sony in der Vergangenheit mehr oder weniger selbst geäußert hat.

Zu diesem Schluss kommt der renommierte Dataminer Lance McDonald, der seine Gedanken zu den kommenden Portierungen auf Twitter geteilt hat, wie Wccftech herausgefunden hat.

If Bloodborne gets announced for PC, I’d love to smugly say “I secretly knew all about this!” but it would be a lie. I am aware of multiple upcoming PC ports of PlayStation exclusive games, but sadly none are Bloodborne. However I still have hope it’ll just come out of nowhere.July 14, 2021 See more

McDonald merkt an, dass er sich "mehrerer kommender PC-Ports von PlayStation-exklusiven Spielen bewusst ist", aber dass keiner davon Bloodborne ist. Er ist auch ein Modder und Hacker, der einen inoffiziellen Patch für Bloodborne erstellt hat, um das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PS4 Pro laufen zu lassen. Daher die Verbindung und die spezielle Erwähnung des Spiels.

Da die Gerüchteküche hartnäckig die Idee verbreitet, dass ein Bloodborne-Remaster in den Karten steht und regelmäßig auf den PC (und sogar auf die PS5) kommt, fühlte sich McDonald bemüßigt, klarzustellen, dass er nicht glaubt, dass dies passiert, wenn er sich an das hält, was er gehört hat - nämlich nichts - mit seinem Ohr am Boden.

Dennoch lebt McDonald immer noch in der Hoffnung, dass "es einfach aus dem Nichts kommt".

Kein Glaube mehr?

Bloodborne wird weithin als eines der besten Spiele für die PS4 angesehen, daher ist es nicht verwunderlich, dass der Wunsch nach einer Portierung des Spiels auf den PC groß ist - und die Versuchung für Gerüchtesammler natürlich groß ist, daraus Kapital zu schlagen, indem sie ihre eigenen Gerüchte erfinden.

Die Leute verlieren den Glauben an die Anzahl solcher Spekulationen zu Bloodborne und der Zynismus ist mittlerweile so groß, dass auf Twitter ein "Bloodborne Remastered Rumor Generator" aufgetaucht ist, mit dem du dein eigenes Bloodborne-Gerücht erstellen kannst (via Game Rant).

Das kommt von dem Twitter-Account 'Is Bloodborne on PC', dessen Mission es ist, dass: "Lets you know if Bloodborne is available for the PC platform. Täglich." Siehe den heutigen Post unten.

Bloodborne has NOT been announced for PC as of 15/07/2021.July 14, 2021 See more

Was die zahlreichen PlayStation Ports angeht, die in der Pipeline sind, hat McDonald keine konkreten Spiele genannt, aber wir haben bereits gehört, dass Uncharted 4 wahrscheinlich eines davon sein wird, und vielleicht auch God of War. Allerdings ist God of War bereits auf dem PC spielbar, zumindest via PlayStation Now Streaming.