iPhone 13: Erscheinungsdatum, News, Leaks, Preis und Gerüchte

Du bist vielleicht gerade erst dabei, dich mit der iPhone 12 Familie anzufreunden, aber es ist so gut wie sicher, dass das iPhone 13 im Jahr 2021 auf den Markt kommt, und wir haben bereits eine Vielzahl von Leaks und Gerüchten gehört.

Apples 2021er Smartphones werden wahrscheinlich gegen Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen, aber wir hören aus verschiedenen Quellen Neuigkeiten darüber, was uns beim iPhone der nächsten Generation von Apple erwartet.

Wie ist der allgemeine Konsens gerade? Wir haben aus den verschiedensten Quellen gehört, dass keine gigantischen Upgrades zu erwarten sind, da Gerüchte darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen auf die Verfeinerung des Designs, die Verbesserung der Interna und vielleicht sogar auf die Einführung weitaus leistungsstärkerer Kameras konzentriert.

All dies ist im Moment Spekulation und kann sich natürlich in all der Zeit noch ändern.

Im Folgenden findest du alles, was wir bisher über das nächste iPhone wissen, einschließlich unserer besten Schätzung des Erscheinungsdatums des iPhone 13 und einer Auswahl von Dingen, die Apple unserer Meinung nach bei seinem Smartphone für das Jahr 2021 verbessern sollte.

iPhone 13: Kurz & knapp

Worum geht es? Um das nächste iPhone

Um das nächste iPhone Wann kommt es? Voraussichtlich im September 2021

Voraussichtlich im September 2021 Was wird es kosten? Erwarte $699 / 780 € und mehr

iPhone 13: Erscheinungsdatum und Preis

Wann könntest du mit einem iPhone der nächsten Generation rechnen? Wir gehen davon aus, dass das Erscheinungsdatum des iPhone 13 im September 2021 liegt, aber das kann sich angesichts der Covid-19-Pandemie noch ändern.

In den letzten 10 Jahren hat Apple seine Flaggschiff-Handys stetig bei einer Veranstaltung Anfang September vorgestellt und die Smartphones 10 Tage später für den Kauf freigegeben. All das änderte sich im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie, und die Telefone wurden über ihr übliches Zeitfenster hinaus verzögert.

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro wurden auf Oktober verschoben, und die beiden anderen Geräte - das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max - wurden erst im November auf den Markt gebracht, angeblich aufgrund fehlender Teile für den Herstellungsprozess.

Wenn wir auf ein Datum wetten müssten, würden wir erwarten, dass Apple sein Erscheinungsdatum für das iPhone 13 auf September 2021 verschiebt, aber das könnte sich ändern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir vor diesem Zeitpunkt etwas über die neuen Apple Smartphones hören werden.

Über den Preis des iPhone 13 ist wenig bekannt, aber wir gehen davon aus, dass er auf einem ähnlichen Niveau wie der der iPhone 12-Familie liegen wird. Diese Mobiltelefone kosten mehr als die Modelle der iPhone 11 Serie aus dem vergangenen Jahr, aber das liegt an der Integration von 5G und einigen anderen technischen Elementen.

Wir werden sicher noch weitere iPhone Preisleaks und Gerüchte in diesen Artikel aufnehmen, wenn uns welche zu Ohren kommen. Aber unten siehst du die Preise der iPhone 12 Serie, und wir sind relativ zuversichtlich, dass sie nächstes Jahr ähnlich sein werden.

iPhone 13: Oder lautet der Name iPhone 12s?

Das iPhone 12 Pro (links) und das iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Es ist durchaus möglich, dass das nächste iPhone nicht mehr iPhone 13 heißt. Das gilt umso mehr, da die Zahl 13 in Teilen der Welt, darunter auch in den USA, als Unglückszahl angesehen wird, so dass es sein kann, dass Apple diese Zahl überspringen will, wenn es Zeit für ein neues iPhone ist.

Da Gerüchten zufolge ein relativ ähnliches Design wie beim iPhone 12 zu erwarten ist, könnte es sein, dass das Unternehmen für 2021 eine iPhone 12s-Serie plant. Dies ist gängige Praxis bei Apple, wo das Unternehmen ein Jahr nach einem großen Upgrade eine 'S'-Serie einführt, und es kann sein, dass dies im nächsten Jahr wieder der Fall ist.

iPhone 13: Leaks und Gerüchte

Du glaubst vielleicht, dass wir über das iPhone 13 noch nicht so viel wissen würden, da das Erscheinungsdatum noch in weiter Ferne liegt. Aber: Bereits jetzt haben uns einige Quellen Dinge gezeigt, die wir auf dem nächsten iPhone erwarten können.

Zunächst einmal gehen wir von vier Mitgliedern der iPhone 13 Serie aus. Dabei handelt es sich wahrscheinlich - aber das ist nicht garantiert - um das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Das Unternehmen konzentrierte sich bis 2020 auf drei Modelle, bis es die Mini-Variante als viertes Handy in die iPhone 12 Linie integrierte. Die meisten Gerüchte deuten darauf hin, dass sich das auch 2021 fortsetzen wird, und das ist noch wahrscheinlicher, wenn sich das iPhone 12 mini gut verkauft.

Wir erwarten ein ähnliches Design wie bei der iPhone 12 Familie, und auch die Bildschirmtechnologie wird wahrscheinlich vergleichbar sein, da das Unternehmen dieses Element des iPhone 12 in großem Umfang aufgerüstet hat.

Eine Sache, die beim iPhone 12 Leasks zufolge nicht zum Tragen kam, war die Hinzufügung eines Displays mit hoher Bildwiederholrate. Gerüchte* deuten darauf hin, dass dies möglicherweise auf dem iPhone 13 eingeführt wird und das Display beim Spielen oder Scrollen durch deinen Social Media Feed flüssiger aussehen wird.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020

Diese Technologie funktioniert möglicherweise ähnlich wie bei der iPad Pro-Produktreihe des Unternehmens*, bei der die Aktualisierungsrate je nach Aktivität, die du auf deinem Telefon ausführst, variiert werden kann.

Das Thema der Einkerbung wurde ebenfalls unter die Lupe genommen, wobei einige Quellen behaupten, dass die Notch die gleiche Größe wie beim iPhone 12 behalten wird, während andere glauben, dass die Kerbe im Jahr 2021 schrumpft. Was hier geschehen wird, ist im Moment besonders unklar.

Eine weitere undichte Stelle* hat auch angedeutet, dass das Unternehmen endlich bereit sein könnte, einen Fingerabdruckscanner einzuführen, der unter dem Display sitzt. Viele Android-Hersteller verwenden diese Technologie auf ihren Flaggschiff-Handys, und dieses Leak deutet darauf hin, dass Apple bereit ist, diesem Beispiel zu folgen.

Eine Quelle hat auch angeregt, dass 2021 das Jahr sein könnte, in dem wir die Einführung von 1-TB-iPhones sehen. Das ist eine Speichergröße, mit der das Unternehmen noch nicht experimentiert hat, und wir würden erwarten, dass sie eine Option für die teuersten Mobiltelefone sein wird.

hope y’all are ready for 1TB iphonesOctober 28, 2020

Wenn Prossers Informationen korrekt sind, könnte das das teuerste iPhone aller Zeiten werden, denn das ist eine Menge Speicherplatz - für ein Mobiltelefon.

Was die Kamera anbelangt, so hat der Industrieanalyst Ming-Chi Kuo - der bei Informationen über Apple oft Recht behält - behauptet, dass die Kamera des iPhone 13 auf ein f/1,8-Objektiv mit sechs Linsenelementen gegenüber dem aktuellen f/2,4-Objektiv mit fünf Linsen beim Pro umgestellt wird.

Es gibt nur wenige weitere Gerüchte über die Kamera, aber wir gehen davon aus, dass Apple sich darauf konzentrieren wird, um die Geräte von der iPhone 12 Familie zu unterscheiden.

Das wird aber vielleicht doch nicht passieren, denn es gab auch Gerüchte über ein portloses iPhone*, das 2021 debütieren soll. Es mag sein, dass das Unternehmen nur ein einziges Smartphone hat, das diese Eigenschaften beinhaltet, allerdings würde es bedeuten, dass es nur drahtlos aufgeladen werden kann.

Wir erwarten, dass die 5G-Unterstützung auch im Jahr 2021 bei iPhones fortgesetzt wird, aber es kann durchaus sein, dass das Unternehmen entweder auf mmWave- oder Sub-6-Geräte umsteigt, um Geld zu sparen.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass, wenn die mmWave-Technologie in deinem Land nicht verfügbar ist, du nur die Sub-6-Version kaufen kannst. Apple hat beide Versionen der 5G-Technologie auf dem iPhone 12 integriert, wodurch der Preis des Handys vor allem in den USA deutlich gestiegen ist.

iPhone 13: Was wir uns wünschen

Da über das iPhone 13 nur wenig sicher bekannt ist, haben wir eine Liste mit Dingen zusammengestellt, die wir gerne beim nächsten iPhone verbessert sehen würden. Einige davon werden mit dem übereinstimmen, was du oben gelesen hast, und andere sind einfach Dinge, die wir uns von Apple wünschen.

1. Ein großes Kamera-Upgrade

(Image credit: TechRadar)

Die iPhone 12 Serie brachte einige geringfügige Kameraanpassungen in die neue Smartphone Familie von Apple, aber es war keine wesentliche Neuerung dabei, wie sich viele erhofft hatten.

Wir wünschen uns eine verbesserte Kamera im Jahr 2021, und wir hoffen auf eine große Änderung, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, sich bei der Herstellung einiger der besten Sensoren auf dem Markt zu behaupten.

2. Verbesserte Akkulaufzeit

Beim iPhone 12 wurde die Akkulaufzeit der Smartphones im Vergleich zur iPhone 11-Serie nicht so stark verbessert, daher würden wir es begrüßen, wenn Apple in Zukunft mehr Wert auf die Akkulaufzeit legen würde.

Nirgendwo trifft dies mehr zu als auf das iPhone 12 mini, das die schlechteste Akkulaufzeit der gesamten Familie hat. Es ist okay genug, um damit im Alltag zurechtzukommen, aber wir würden uns wünschen, dass Apple sich verpflichtet, die Akkulaufzeit weiter zu verbessern.

3. Ein iPhone 13 mini

(Image credit: Apple)

Das mag selbstverständlich erscheinen, aber wir mögen das iPhone 12 mini sehr und würden es gerne zu einer tragenden Säule der iPhone-Familie machen.

Kleinere Handys, die so leistungsfähig sind wie die Flaggschiff-Alternative, gibt es im Jahr 2020 nur noch wenige, daher würden wir uns freuen, wenn sich das Unternehmen beim iPhone 13 wieder auf diese neue Größe berufen würde.

4. Eine Senkung des Preises

Für das iPhone 13 wird dies wahrscheinlich nicht möglich sein, aber da der Preis der iPhone 12-Serie im Vergleich zum iPhone 11 steigt, würden wir uns wünschen, dass das Unternehmen seine Preise 2021 erneut senkt.

Mit einem Gerücht, das besagt, dass das Unternehmen nur 5G-Technologie verwenden wird, die für den Markt, in dem du lebst, relevant ist, könnte es Apple möglich sein, den Preis niedriger als zuvor zu senken.

5. Den Tod von iPhones mit 64 GB

(Image credit: TechRadar)

Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 sind beide mit 64 GB Speicherplatz erhältlich, und wir glauben, dass das im Jahr 2020 nicht genug Platz auf einem Smartphone ist. Einige werden damit zurechtkommen, aber wenn du das Beste aus deinem Gerät machen möchtest, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es nach einigen Jahren der Nutzung verstopft.

Wir würden es begrüßen, wenn Apple im Jahr 2021 128 GB als Mindest-Größe einführen würde und außerdem den Preis der größeren Speichervarianten auf ein erschwinglicheres Niveau senkt.

6. Ein Display mit hoher Bildwiederholrate

Schon beim iPhone 12 wurde dies gemunkelt: Ein Display mit hoher Bildwiederholrate wäre ein weiteres solides Screen-Upgrade, das wir gerne auf dem iPhone integriert sehen würden, um es mit anderen Smartphones auf dem Markt konkurrenzfähig zu halten.

Es ist die Art von Upgrade, von der du erst dann weißt, dass du sie willst, wenn du ein Telefon mit der enthaltenen Technologie benutzt hast, aber es ist etwas, das das iPhone-Erlebnis merklich verbessern würde.

7. Eine bessere Option für Ladegeräte

(Image credit: TechRadar)

Beim iPhone 12 war der Moment gekommen: Apple entschloss sich, auf das Ladegerät zu verzichten, das sonst immer im Lieferumfang enthalten war. Laut Apple ist dies eine Initiative, von der das Unternehmen glaubt, dass sie zu einer Einsparung von Elektroschrott führen wird, und obwohl das wahr sein mag, ist es nicht die benutzerfreundlichste Art, dies zu tun.

Wir hätten gern einen alternativen Weg, um denjenigen, die dies wünschen, Ladegeräte anzubieten, sie aber auch nicht standardmäßig der Box beizulegen.

Vielleicht könnte jedes iPhone mit einem Gutschein für ein Ladegerät geliefert werden, den du einlösen kannst, wenn du ein Ladegerät benötigst - aber wenn du bereits eine Möglichkeit hast, dein Telefon aufzuladen, würdest du auf das Einlösen sicher verzichten.

* Link englischsprachig