Im neuen Horror-DLC von High on Life gibt's nichts zu lachen

Für den beliebten Xbox Game Pass-Titel High on Life wurde eine neue Horror-Erweiterung angekündigt, in der es nichts zu lachen gibt. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Das Spiel war ein voller Erfolg, seit es letztes Jahr für den Xbox Game Pass erschienen ist. Der kommende High on Life DLC mit dem passenden Titel "High on Knife" wird die Formel drastisch verändern und für einen ordentlichen Paukenschlag sorgen. Der DLC wurde auf dem Xbox Games Extended Showcase angekündigt, und ein kurzer In-Engine-Trailer zeigt, welche Schrecken auf dich warten.

Vorbei ist es mit den leuchtenden Farben und dem flotten, respektlosen Ton, der von den kreativen Köpfen hinter der Adult Swim Sci-Fi-Comedy Rick and Morty geprägt wurde. Stattdessen sind die Dinge hier ernsthaft düster, denn selbst die ehemals gesprächigen Schusswaffen des Basisspiels haben sich vor lauter Angst in Luft aufgelöst und bringen nur noch eine überraschend aufrichtige Entschuldigung anstelle eines Witzes hervor. Stattdessen wird der Protagonist von wirklich nervtötenden Riesenkreaturen gejagt, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Pure Titans aus der Anime-Serie Attack on Titan haben.

Mike Fridley, Studiodirektor und CEO von Squanch Games, rät den Spielern: "Denkt an Body Horror, nur dass ihr mit einem schrecklichen "Body" anfangt und es dann noch schrecklicher wird" und, dass: "Im Idealfall auf drei Lacher ein Schrei folgt, um das emotionale Erlebnis auszugleichen, aber wir arbeiten noch an der Feinabstimmung, um zu sehen, ob wir dieses Ziel erreichen können" (via Xbox).

High on Life ist ein beispielloser Erfolg für das Studio: Seit seiner Veröffentlichung im Dezember wurde das Spiel von mehr als 7,5 Millionen Spielern gespielt. Wenn du es noch nie auf dem PC oder der Xbox Series X gespielt hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Hype um das Spiel zu erleben. Es könnte eines der besten Xbox Series X-Spiele werden, die du bisher gespielt hast.