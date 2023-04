Große Veränderungen auf der Apple Watch dank watchOS 10

Wenn du ein verbessertes Apple Watch-Erlebnis willst, musst du dir vielleicht keine neue Apple Watch kaufen, denn es sieht so aus, als ob das nächste große Betriebssystem-Update - das wahrscheinlich watchOS 10 heißen wird - wesentliche Änderungen für bestehende Modelle wie die Apple Watch 8 enthält.

Das behauptet Mark Gurman in seinem Power On Newsletter für Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via 9to5Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Gurman sagt: "Ich glaube, dass das neue watchOS ein ziemlich umfangreiches Upgrade sein wird - mit bemerkenswerten Änderungen an der Benutzeroberfläche - im Gegensatz zu iOS 17."

Genaueres sagt Gurman nicht, aber wir werden wohl nicht lange warten müssen, um mehr über dieses "umfangreiche Upgrade" zu erfahren, denn watchOS 10 wird mit ziemlicher Sicherheit auf Apples WWDC 2023-Konferenz am 5. Juni angekündigt werden.

Wahrscheinlich wird dort auch die erste Entwickler-Beta starten, gefolgt von öffentlichen Betas. Die fertige Software wird aber wahrscheinlich erst im September verfügbar sein, wenn sie zusammen mit der Apple Watch 9 auf den Markt kommen soll.

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Apple Watch 9 selbst könnte sich jedoch als nicht so verlockend erweisen. Gurman fügte hinzu, dass "es für watchOS wichtig ist, ein großes Jahr zu haben, da die Hardware-Updates der Apple Watch alles andere als groß sein werden".

Diese Aussage deckt sich mit den wenigen Gerüchten über die Apple Watch 9, die wir bisher gehört haben und die darauf hindeuten, dass sie der Apple Watch 8 sehr ähnlich ist. Andere Leaks deuten darauf hin, dass wir die Apple Watch Ultra 2 oder die Apple Watch SE 3 nicht vor 2024 sehen. Das könnte also ein großes Jahr für die Apple Watch-Hardware werden, denn auch für die Apple Watch 10 (oder Apple Watch X, wie sie vielleicht heißen könnte (Öffnet sich in einem neuen Tab)) gibt es Gerüchte über große Upgrades.

Aber dieses Jahr? Es sieht so aus, als würde sich Apple eher auf Software-Updates als auf Hardware-Updates konzentrieren. Wenn du also bereits eine Apple Watch 8 oder ein älteres Modell hast, kannst du die meisten der diesjährigen Upgrades auf deine aktuelle Uhr laden, anstatt dir ein neues Gerät kaufen zu müssen.

Natürlich sind Gurmans Behauptungen mit Vorsicht zu genießen, aber er hat eine ziemlich gute Erfolgsbilanz, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Recht hat. In diesem Fall wird sich an unserem Leitfaden für die besten Apple Watches in diesem Jahr vielleicht nicht viel ändern, aber das Wearable, das du bereits besitzt, könnte sich bald wieder neu und aufregend anfühlen.