Google Pixel 7a Leak: Gute Nachrichten für den Verkaufsstart des günstigen Smartphones

Das Google Pixel 7a könnte nur noch wenige Wochen von der Markteinführung entfernt sein. Ein neues Leak deutet nicht nur darauf hin, dass es auf der Google IO 2023 vorgestellt wird, sondern auch, dass es kurz danach zu kaufen sein soll.

Laut SnoopyTech (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter (via Phone Arena (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wird das Pixel 7a auf der IO vorgestellt, die am 10. Mai beginnt - was kaum eine Überraschung ist. Allerdings heißt es weiter, dass es anscheinend innerhalb der nächsten 14 Tage in den Läden eintrifft - was bedeuten würde, dass es mehr als eine Woche vor der offiziellen Ankündigung bereits im Handel zu finden ist.

Natürlich kannst du das Google Pixel 7a erst nach der Ankündigung kaufen, aber wenn es schon vor dem 10. Mai in den Läden steht, könnte das bedeuten, dass das Smartphone kurz nach der großen Enthüllung in den Verkauf geht und nicht erst nach einer langen Vorbestellungsfrist.

Pixel 7a is set to arrive at retail-stores within the next 14 days, so ready to launch @Google #IO2023. No new signs of the Pixel Fold (yet?). And no, there is no “Jade” colour of the Pixel 7a, different to recent reports.April 16, 2023 See more

Dieselbe Quelle behauptet auch, dass es das Smartphone nicht in Jadegrün gibt, obwohl es in früheren Berichten hieß, dass es in dieser Farbe erscheinen würde. Möglicherweise wird es aber eine grüne Hülle geben, was die Verwirrung verursacht haben könnte.

Damit bleiben die Farben Weiß, Dunkelgrau und Blau als Gerüchte für das Google Pixel 7a übrig.

Keine neuen Hinweise auf das Google Pixel Fold

Wir hatten gehofft, dass das Google Pixel Fold auch auf der Google IO 2023 erscheinen würde, aber laut SnoopyTech gibt es "keine neuen Anzeichen" dafür, was darauf hindeutet, dass wir noch etwas länger auf dieses lang erwartete Gerät warten müssen.

Natürlich bedeutet das Fehlen neuer Informationen nicht unbedingt, dass das Pixel Fold nicht bald erscheinen wird. Frühere Leaks deuteten darauf hin, dass es entweder im Mai (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder im Juni (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf den Markt kommt. Es ist also möglich, dass es auf der Google IO angekündigt wird, aber erst einige Zeit später in den Verkauf geht.

Das andere offensichtliche Zeitfenster für die Veröffentlichung des neuen Foldables wäre der Launch des Google Pixel 8, wahrscheinlich im Oktober. Während wir also immer noch auf eine Vorstellung auf der Google IO hoffen, könnten wir stattdessen etwa sechs Monate auf Googles erstes faltbares Smartphone warten.

Wir werden es hoffentlich nächsten Monat auf der IO 2023 erfahren. Wir sind selbst vor Ort und informieren dich über alle wichtigen Neuigkeiten, sobald sie bekannt werden.