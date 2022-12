God of War Ragnarok gewinnt fast alles bei den eigenen GOTY-Awards von PlayStation

Es überrascht niemanden, dass das Spiel "God of War Ragnarok" bei den PlayStation Game of the Year Awards ein voller Erfolg war. Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekannt gegeben wurde, war es für viele Spieler das Lieblingsspiel des Jahres.

Bei der Wahl, bei der Spieler ihre Lieblingsspiele des Jahres 2022 wählten, wurden 16 Kategorien abgedeckt, darunter Nominierten wie Elden Ring, Stray, The Last of Us Part 1 und mehr. Obwohl die oben genannten Spiele viele Stimmen erhalten haben, war es offensichtlich, dass sie keine Herausforderung für God of War Ragnarok waren. Schließlich gewann es 11 der 16 Kategorien. Es gab auch Preise für die Zweitplatzierten, da die meisten Kategorien eine Platin-, Gold-, Silber- und Bronzetrophäe enthielten (in typischer PlayStation-Manier).

So erhielten auch Spiele wie Horizon Forbidden West oder Call of Duty: Modern Warfare 2, wenn sie nicht den ersten Platz belegten, trotzdem einen Platz unter den Bestplatzierten.

Bevor es weiter im Text geht, kannst du dir gerne unseren Test zu God of War Ragnarok ansehen.

Was die Auszeichnungen angeht, die God of War Ragnarok gewonnen hat, so begann es stark, indem es mit Thor die Platin-Trophäe für den besten neuen Charakter gewann und mit Odin die Silber-Position einnahm. Danach wurde God of War Ragnarok auch für folgende Kategorien ausgezeichnet:

God of War Ragnarok wurde für folgende Auszeichnungen nominiert:

Beste Story

Beste grafische Präsentation

Beste Art Direction

Bestes Audiodesign

Soundtrack des Jahres

Beste Zugänglichkeitsfunktionen

Beste Nutzung von DualSense

Bestes PS4-Spiel des Jahres

Bestes PS5-Spiel des Jahres

Offensichtlich gibt es viele God of War Ragnarok-Fans da draußen. Das Spiel des Santa Monica Studios hat nicht nur bei den PlayStation Awards gut abgeschnitten, sondern war auch bei den The Game Awards 2022 und den Golden Joysticks 2022 mehrfach vertreten. Allerdings hat es die meiste Zeit gegen den Giganten Elden Ring verloren, der auch unser Spiel des Jahres 2022 ist.