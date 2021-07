Fechten Olympia 2021: Wichtige Termine, Livestreams und weitere Details

Bereit für ein Untertreibung? Fechtsportler bewegen sich blitzschnell. Ihre agilen Bewegungen zu verfolgen, während sie sich dem Hochgeschwindigkeitsfechten hingeben, fühlt sich an wie eine Kunst für sich. Das macht es umso aufregender, es bei der Olympia 2021 in Tokio zu erleben. Willst du Fechten bei den Olympischen Spielen 2020 im Live-Stream sehen? Wir haben alle Details für dich unten.

Die europäischen Länder sind traditionell die erfolgreichsten Fechter bei den Olympischen Spielen, wobei Italien die meisten Medaillen (125) hat und Frankreich knapp dahinter liegt (118). Du kannst erwarten, dass diese Länder bei der Olympia 2021 in Tokio mehr Medaillen holen werden.

Die russischen Fechterinnen und Fechter haben sich über die Jahre stark verbessert, daher solltest du sie im Auge behalten, da sie sowohl bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 als auch bei den Fecht-Weltmeisterschaften 2019 die meisten Medaillen geholt haben.

Dann gibt es auch noch die asiatischen Länder, wie Südkorea und China, die Fortschritte in ihrer Fechtleistung machen. Beide Länder haben bei früheren Olympischen Spielen Goldmedaillen gewonnen, und ihre Ausnahmeathleten haben sich auf der Weltbühne bewährt.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Veranstaltungstermine und erklären, wie du Fechten bei Olympia 2020 live aus deinem Land verfolgen kannst.

Verpasse keinen goldenen Moment - sieh dir auch unseren Olympia-Livestream-Guide an

Olympia 2021 Fechten: Wichtige Termine und Uhrzeiten

- Epée-Einzelkampf der Frauen um die Goldmedaille: Samstag, 24. Juli ab 11:00 Uhr

- Säbel-Einzelkampf der Männer um die Goldmedaille: Samstag, 24. Juli ab 11:00 Uhr

- Goldmedaillenkampf im Florett Einzel der Frauen: Sonntag, 25. Juli ab 11:00 Uhr

- Epée-Einzelkampf der Männer um die Goldmedaille: Sonntag, 25. Juli ab 11:00 Uhr

- Säbel-Einzelkampf der Frauen um die Goldmedaille: Montag, 26. Juli ab 11:00 Uhr

- Goldmedaillenkampf im Florett Einzel der Männer: Montag, 26. Juli ab 11:00 Uhr

- Epée-Team-Goldmedaillenkampf der Frauen: Dienstag, 27. Juli ab 11:30 Uhr

- Säbel-Team-Goldmedaillenmatch der Männer: Mittwoch, 28. Juli ab 11:30 Uhr

- Goldmedaillenmatch der Frauen mit dem Florett: Donnerstag, 29. Juli ab 11:30 Uhr

- Epée-Team-Goldmedaillenmatch der Männer: Freitag, 30. Juli ab 11:30 Uhr

- Säbel-Team-Goldmedaillenmatch der Frauen: Samstag, 31. Juli ab 11:30 Uhr

- Goldmedaillen-Match der Männer mit dem Florett: Sonntag, 1. August ab 11:30 Uhr

Alle Uhrzeiten MESZ

Kostenloser Olympia Fechten Livestream

Viele Sender rund um den Globus berichten über die Olympischen Spiele. Nicht alle davon sind frei empfangbar, aber viele schon! In Deutschland kannst du die Spiele bei ARD, ZDF und Eurosport kostenlos streamen (Mediatheken), genauso wie sie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

Du hast auch die Möglichkeit, die Berichterstattung auf der offiziellen Olympia-Webseite kostenlos zu sehen, aber die Berichterstattung wird nicht so umfangreich sein wie die der anderen Sender und du solltest dich nicht darauf verlassen, dass es eine Garantie für kostenloses Live-Streaming von bestimmten Wettkämpfen gibt.

Olympoa 2021 Livestream: So streamst du, wenn du im Ausland bist

No matter where you are around the world, there should be an Olympic Games stream to ensure you can watch Tokyo 2020 Olympic Games, whether paid-for or free. However, you may find your preferred domestic coverage is geo-restricted when abroad, or that your place of work, college, or school has prevented the ability to access your chosen service and watch online.

Thankfully, there's any easy work-around. Simply download a VPN and you can spoof your device into appearing as if it's located somewhere else. Essentially, then, you can appear as if you're where your coverage is geo-locked to and watch as if you're right at home.

Use a VPN to watch Tokyo 2020 Olympic Games from anywhere

Egal wo auf der Welt du dich befindest, es sollte einen Stream der Olympischen Spiele geben, damit du die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sehen kannst, egal ob kostenpflichtig oder kostenlos. Es kann jedoch sein, dass du im Ausland feststellen musst, dass die von dir bevorzugte Übertragung geografisch eingeschränkt ist, oder dass dein Arbeitsplatz, deine Universität oder deine Schule den Zugang zu dem von dir gewählten Dienst blockiert hat.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Es benötigst drei einfache Schritte, um ein VPN zu nutzen, um Geobeschränkungen zu umgehen:

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

(Image credit: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Weitere Sender, die die Olympischen Spiele 2020 übertragen

Es wird dich nicht überraschen, dass die Olympischen Spiele in den meisten Ecken der Welt gezeigt werden - wenn auch mit unterschiedlichem Umfang und in einigen Ländern ohne freie Sender.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.