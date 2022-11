Eines der besten Adventure des Jahres ist schon jetzt im Game Pass! – Xbox Game Pass-Update im November

Im November verabschieden wir die sommerlichen Temperaturen nun endlich und begrüßen dafür die grandiosen Abende im kuscheligen Eigenheim, in denen wir zusammen mit dem Xbox Game Pass wieder in atmosphärische Abenteuer mit tollen Geschichten sowie der nötigen Portion Charme und Witz eintauchen.

Ein prädestiniertes Beispiel für eben diese Lobeshymne ist Return to Monkey Island (Öffnet sich in einem neuen Tab). Allein schon die Rückkehr der großartigen Adventure-Reihe aus den 90ern und frühen 2000ern dürfte bei den Game Pass-Abonnenten für Neugier sorgen. Wir werden diese aber noch weiter anfachen und verraten dir, dass es sich bei Return to Monkey Island auch noch um ein absolut erstklassiges Spiel handelt.

Auch wenn die optische Präsentation Geschmackssache sein dürfte, so ist ins neueste Abenteuer des charismatischen Piraten Guybrush Threepwood wieder spürbar viel Herzblut eingeflossen. Entsprechend erwartet dich eine tolle Geschichte, unterhaltsame Dialoge und knackige Rätseleinlagen, die den Trip rund um die Affeninsel auch nach 20 Jahren zu einem echten Schmankerl und eine große Spielempfehlung machen.

Kein Fan vom Piratendasein? Dann bietet dir der Game Pass in den ersten Novemberwochen noch genug andere Alternativen sowie Settings an. Stürz dich doch beispielsweise ins dystopische und äußerst atmosphärische Abenteuer Somerville (Öffnet sich in einem neuen Tab). Der erste Trailer macht zumindest schon einmal viel Lust auf das Erstlingswerk vom Entwicklerstudio Jumpship. Und die Erwartung sind – zumindest bei uns – durchaus hoch, sind doch die Köpfe des genialen INSIDE hier einmal mehr am Schaffen...

Oder wie wärs mit Mittelalter? Dank Pentiment (Öffnet sich in einem neuen Tab), dem neuen Projekt von Obsidian, kein Problem. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Andreas Maler, der im 16. Jahrhundert in Bayern sein Dasein fristet. Herausstechen kann Pentiment dabei vor allem durch einen ganz eigenen Grafikstil, der an Gemälde und Holzschnitte der damaligen Zeit angelehnt ist. Außerdem dürfte auch die Story punkten, die als Murder-Mystery aufbereitet wurde. Detektivarbeit im Mittelalter? Wir haben Bock!

Frühzeitig ausgewechselt

Im Game Pass erwarten dich auch im November so einige spannende Titel und einzigartige Abenteuer, die das Videospiel-Medium zu so einem fantastischen Freizeitvergnügen machen. Zum November-Sortiment gehören dabei:

The Legend of Tianding (Cloud, Konsole und PC) – 1. November

(Cloud, Konsole und PC) – 1. November The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – 1. November

(PC) – 1. November The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) – 1. November

(PC) – 1. November Ghost Song (Cloud, Konsole und PC) – 3. November

(Cloud, Konsole und PC) – 3. November Football Manager 2023 (Console) (Cloud, Konsole und PC) – 8. November

(Cloud, Konsole und PC) – 8. November Return to Monkey Island (Cloud, Konsole und PC) – 8. November

(Cloud, Konsole und PC) – 8. November Vampire Survivors (Konsole) – 10. November

(Konsole) – 10. November Pentiment (Cloud, PC und Konsole) – 15. November

(Cloud, PC und Konsole) – 15. November Somerville (Konsole und PC) – 15. November

Werde zur Manager-Legende im Simulator Football Manager 2023! Im Game Pass mit Abo kostenlos verfügbar ab dem 8. November. (Image credit: Sports Interactive)

Im November verabschieden wir zudem frühzeitig den Football Manager 2022 in der PC- sowie Konsolenvariante. Entsprechend wird dieser bereits am 8. November den Game Pass verlassen und zeitgleich durch seinen Nachfolger ersetzt.

Ansonsten bleibt das Abschiedsdatum aber wie gewohnt beim 15. November. An diesem Tag verlassen die folgenden Spiele die Bibliothek:

Art of Rally (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Fae Tactics (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Next Space Rebel (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) One Step from Eden (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Supraland (Cloud, Konsole und PC)

Noch gut zwei Wochen Zeit also, um einige der Abgänge vorher schnell an- oder gar durchzuspielen. Alternativ kannst du dich aber natürlich auch in den tollen Neuzugängen verlieren...

