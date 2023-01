Eine Nintendo Direct im Februar könnte kurz bevorstehen

Eine neue Nintendo Direct könnte diesen Februar ausgestrahlt werden. Das lassen zumindest ganz bestimmte Daten des kanadischen Nintendo eShops vermuten. So sind die zwei heißbegehrten Titel The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom und Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp mit einer sogenannten NSUID ausgestattet worden. Dabei handelt es sich um eine 14-stellige Nummer, die Nintendo nutzt, um Spiele für die jeweilige Region zu identifizieren. In den Famiboards kannst du dir die gesamte spekulative Diskussion durchlesen.

Nintendo Direct im Februar?

Aufgrund der aktualisierten IDs sind sich viele einig, dass sowohl Zelda: Tears Of The Kingdom als auch Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp schon bald vorbestellbar sein werden und dies von Nintendo im Rahmen einer Nintendo Direct enthüllt wird. Wenn man sich die vergangenen Präsentationen des japanischen Spielunternehmens ansieht, so wird deutlich, dass ein baldiger Livestream sehr wahrscheinlich ist. Schließlich strahlt Nintendo stets im Februar eine Direct aus – nur die exklusive Animal Crossing Direct aus dem Jahre 2020 ist hier eine Ausnahme.

Anhand dieser Informationen ist definitiv klar, dass Nintendo mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine weitere Direct plant und in dieser Neuigkeiten zu Zelda: Tears Of The Kingdom und Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp enthüllen wird. Ob das die einzigen Mitteilungen sein werden, die Nintendo ankündigen will, ist leider noch nicht bekannt. Wir persönlich würden uns besonders über neue Informationen bezüglich Metroid Prime 4 freuen. Schließlich soll laut eines Leakers auf Reddit – der eine haargenaue Erfolgsquote besitzt – schon bald eine große Bekanntgabe des Si-Fi-Shooters für die Nintendo Switch bevorstehen.

Lust auf Retro-Gaming auf deiner Nintendo Switch? Dann dürftest du dich vielleicht über den Release des N64-Klassikers GoldenEye 007 für Nintendo Switch Online freuen.

