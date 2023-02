DLSS 3 und mehr für neue RTX 4090- und 4080-Laptops

Nvidia hat angekündigt, dass die ersten Laptops der Studio-Reihe mit GeForce RTX 4000-Grafikprozessoren mitsamt DLSS 3 auf den Markt kommen, allen voran die Hersteller MSI und Razer. Weitere Marken-Laptops werden zu einem späteren Zeitpunkt unter der Studio-Marke veröffentlicht.

Die in diesen Laptops enthaltenen Studio-Treiber haben Zugriff auf einzigartige Apps wie Omniverse, Canvas und Broadcast sowie auf Raytracing- und KI-Funktionen. Laut Nvidia (Öffnet sich in einem neuen Tab) laufen sie außerdem bis zu dreimal effizienter. MSI und Razer haben ihre eigenen, unverwechselbaren Versionen der RTX 4000-GPUs, die mit Sicherheit Kandidaten für unsere Liste der besten Gaming-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind.

Das MSI Stealth 17 Studio zum Beispiel verfügt über eine GeForce RTX 4090 GPU und ein optionales 17-Zoll-Mini-LED-4K-Display mit 144 Hz, 1000 Nits und DisplayHDR 1000. Die RTX 4090 GPU-Laptops von Razer sind entweder mit einem 16- oder 18-Zoll-HDR-Display, einem Dual-Mode-Mini-LED-Display und einem Creator-Modus ausgestattet, der eine scharfe, native Ultra-High-Definition+-Auflösung bei 120 Hz ermöglicht.

Auf diesen Laptops ist auch der GeForce Game Ready Driver vorinstalliert, der DLSS-Upgrades für Hello Neighbor 2 und Perish sowie Nvidia Reflex für World of Warcraft bietet, was die Latenz verringert.

Was bedeutet das für Gaming- und Kreativ-Laptops?

Diese Nachricht ist sehr aufregend, denn sie bedeutet, dass die Grenzen zwischen Gaming und kreativer Arbeit bei High-End-Notebooks endlich verschwimmen. In der Vergangenheit gab es große Unterschiede zwischen den Laptops, die für einen dieser beiden Bereiche optimiert waren. Aber mit der Hardware, mit der die RTX 4090 und 4080 ausgestattet sind, können die kommenden Geräte beide Aufgaben ganz einfach bewältigen.

Obwohl der Begriff "Desktop-Ersatz" schon seit Jahren in aller Munde ist, sind wir nun auf dem besten Weg, ihn in die Tat umzusetzen: Laptops, die eine breite Palette von Aufgaben erfüllen und wirklich das Zentrum deines Arbeitsplatzes sein können, anstatt nur ein Zweitgerät zu sein.