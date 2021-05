Disney Plus veröffentlicht Loki an einem anderen Tag

Gute Nachrichten! Die Wartezeit auf die kommende Marvel Studios Serie Loki wurde etwas verkürzt. Die Serie wird nun zwei Tage früher als erwartet auf Disney Plus erscheinen, wie Hauptdarsteller Tom Hiddleston in einem neuen Ankündigungsvideo verrät.

Das Video beginnt damit, dass Hiddleston die Tatsache beklagt, dass Loki in Marvels neuem Montagevideo von Anfang der Woche ausgelassen wurde und argumentiert, dass Loki heldenhafter ist, als man ihm zutraut.

"Warum beweise ich es dir nicht einfach?", fragt er, bevor er erklärt, dass "Mittwochs die neuen Freitage sind". Es folgt eine Titelkarte, die zeigt, dass das Veröffentlichungsdatum von Loki vom 11. Juni auf den 9. Juni vergezogen wird.

Warum die Veröffentlichung am Mittwoch eine gute Sache ist

Die Entscheidung, neue Loki-Folgen mittwochs statt freitags auszustrahlen, ist ein überraschende, aber nicht schlechte Entscheidung. Der Freitags-Slot funktionierte gut für The Falcon and the Winter Soldier und WandaVision, wurde aber langsam zu voll.

Mit anderen Worten: Wir sind mehr als glücklich darüber, dass Disney seine Inhalte gleichmäßiger über die Woche verteilt, anstatt jede neue Serie freitags auszustrahlen.

Während eine Serie wie Loki nicht in Gefahr ist, unbemerkt zu bleiben, könnten andere Disney Plus Originale wie The Mighty Ducks und Big Shot unter dem Radar bleiben, wenn sie mit Marvel und Star Wars um die Zuschauer am Freitag konkurrieren.

Loki erscheint am Mittwoch, den 9. Juni, auf Disney Plus.