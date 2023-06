Disney Plus könnte nach der jüngsten Content-Purge noch mehr Inhalten verlieren

Disney Plus könnte in den kommenden Wochen und Monaten weitere Inhalte verlieren.

Wenn du dachtest, dass deine Lieblingsfilme und -serien auf Disney Plus nach der jüngsten Entfernung von Inhalte sicher sind, haben wir vielleicht schlechte Nachrichten. Wie Variety zuerst berichtete, bestätigt ein Unternehmensbericht auf der Website der Securities and Exchange Commission (SEC), dass The Walt Disney Company plant, noch mehr Inhalte aus den Bibliotheken seines Streaming-Dienstes zu entfernen.

Unter Punkt 2.06 "Material Impairments" (Wesentliche Beeinträchtigungen) des SEC-Filings schreibt Disney, dass es "dabei ist, die Inhalte seiner Direct-to-Consumer-Dienste (DTC) zu überprüfen", d.h. Disney Plus und das in Deutschland nicht verfügbare Hulu. Weiter heißt es, dass Disney "die Überprüfung fortsetzt und derzeit davon ausgeht, dass weitere produzierte Inhalte von seinen DTC- und anderen Plattformen entfernt werden, vor allem im weiteren Verlauf des dritten Fiskalquartals."

Disney Plus wird noch mehr Serien und Filme verlieren. (Image credit: Disney Plus)

Diese jüngste Enthüllung kommt weniger als zwei Wochen nachdem die Walt Disney Company Dutzende von Filmen und Serien aus den Katalogen ihres wichtigsten Streaming-Dienstes entfernt hat. Serien wie Willow, Pistol, Y: The Last Man und The World According to Jeff Goldblum wurden von Disney gestrichen. Zu diesem Quartett (und vielen weiteren Serien) gesellte sich auch eine Reihe von Filmen, darunter das Remake von Im Dutzend billiger und Better Nate Than Ever.

Disney hat mit den Gründen für diese Maßnahme nicht gegeizt. Der Unterhaltungsriese hat in letzter Zeit so viel Geld verloren, dass der zurückgekehrte CEO Bob Iger einen Plan umgesetzt hat, um in den nächsten Jahren 5,5 Milliarden Dollar einzusparen. Zu den Sparmaßnahmen gehören die Entlassung von 7.000 Mitarbeitern und die Entfernung einer Reihe von TV-Serien und Filmen von ihrem Streaming-Dienst.

Ironischerweise wird die Entfernung dieser Inhalte Disney finanziell belasten. Laut dem SEC-Bericht erwartet das Unternehmen im dritten Quartal 2023 eine Wertminderung in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar für die Streichung weiterer Serien und Filme aus seinen Bibliotheken. Einfach ausgedrückt: Disney kann den finanziellen Aufwand für die Beibehaltung einiger Inhalte nicht rechtfertigen, so dass es diese als wertlose Vermögenswerte in seiner Bilanz abschreiben und somit Geld sparen kann.

Mehr Geld, mehr Probleme

Willow war einer von Dutzenden Filmen und TV-Serien, die kürzlich von Disney Plus und Hulu gestrichen wurden. (Image credit: Disney)

Was bedeutet das alles für dich? Im Wesentlichen, dass du weniger für dein Geld bekommst. Ende 2022 hat Disney den Preis für sein Standardabonnement Disney Plus (in den USA) von 7,99 $ auf 10,99 $ pro Monat erhöht. In den sechs Monaten seit dieser Preiserhöhung ist der Inhaltskatalog jedoch kleiner geworden, du bekommst heute also weniger Inhalte für dein Geld.

Es ist nicht überraschend, dass Disneys größte Hits von der Kürzung verschont bleiben werden. Marvels umfangreicher Katalog (zumindest die, die im MCU angesiedelt sind) sowie die Serien aus dem Star Wars-Universum werden weiterhin auf Disney Plus zu sehen sein. Außerdem dürften uns auch Serien wie "Only Murders in the Building", "Prey" und "The Bear" wahrscheinlich erhalten bleiben.

Es ist jedoch schwer zu sagen, welche anderen Einträge in unserer Liste der besten Disney Plus-Inhalte überleben werden. Wir haben bereits gesehen, welche negativen Auswirkungen die Entfernung von Fan-Lieblingsinhalten auf andere große Streaming-Anbieter wie Netflix hatte: Einige Nutzer haben ihre Abonnements aus Protest gegen die Absetzung einer Serie oder eines Films gekündigt. Disney wird sich also genau überlegen müssen, welche Inhalte es von seinen Streaming-Plattformen streicht, sonst könnte ihm ein ähnliches Schicksal drohen.