Die Verkaufszahlen der PS5 sind um 450% gestiegen – Nintendo Switch hinkt hinterher

Die PS5 hat im Februar den ersten Platz der Verkaufszahlen in Japan erobert und sogar den amtierenden Champion Nintendo Switch geschlagen. Laut Famitsu hat sich die PS5 366.982 Mal verkauft. Das bedeutet, dass die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 457 % gestiegen sind, denn im Februar 2022 konnte Sony nur 65.772 Stück absetzen. Der Twitter-Nutzer Genki_JPN wies außerdem darauf hin, dass die PS5 im Februar mehr Einheiten verkauft hat als im ersten Quartal 2022 zusammen.

Das bedeutet, dass die PS5 die Xbox Series X|S und – noch beeindruckender – die Nintendo Switch als meistverkaufte Konsole in Japan abgehängt hat. Die Switch kam mit 221.041 verkauften Einheiten auf den zweiten Platz, es war also nicht mal ein knapper Kampf.

PS5 vs. Switch: Hat Nintendos Konsole Software-Schwierigkeiten?

In der Woche, die am 19. Februar endete, klettert Sony auch in der Rangliste der meistverkauften Softwaretitel nach oben, wie Push Square berichtet. Hogwarts Legacy und Wild Hearts führen die Liste mit 36.958 bzw. 26.905 verkauften Einheiten an. Das ist allerdings auch zu erwarten, wenn man bedenkt, wie viele PS5-Einheiten verkauft wurden und wie neu beide Spiele sind.

Obwohl Sony die ersten beiden Plätze für sich beansprucht, war der nächstplatzierte Titel Tales of Symphonia Remastered für die PS4, das den achten Platz belegt. Abgesehen von diesen drei Spielen führt die Nintendo Switch mit Pokémon Karmesin & Purpur und Splatoon 3 die Software-Rangliste an.

Erfolgsgeheimnis

Während es schockierend ist, dass die PS5 Nintendos beeindruckende Siegesserie beendet hat, ist es weniger überraschend, dass dieser Erfolg jetzt mit der Nachricht eintritt, dass die PS5-Knappheit in Asien vorbei ist. Der massive Verkaufsanstieg geht Hand in Hand mit der Ankündigung von Sony, dass das Unternehmen endlich die Lieferprobleme in den Griff bekommen hat, welche die Next-Gen-Konsole weltweit so lange geplagt haben.

Der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, teilt dem Publikum bei den PlayStation Partner Awards mit, dass Sony die Lieferengpässe der PS5 im Dezember 2022 endlich behoben hat. Seine Botschaft scheint sich an das japanische Publikum zu richten, denn das Unternehmen kann nun "viele Kunden in Japan und Asien" mit PS5-Konsolen beliefern, und zwar ab "diesem Jahresendgeschäft und bis ins Jahr 2023."

Daher würde ein Anstieg der verfügbaren Einheiten auch einen Anstieg der verkauften Einheiten nach sich ziehen. Das schmälert jedoch nicht den unglaublichen Erfolg der PS5, vor allem im Vergleich zur Nintendo Switch.

Sofern du selber endlich in den Genuss einer PS5 kommen möchtest, kann dir unser Kaufberater zum Lagerbestand der PS5 weiterhelfen.