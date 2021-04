Die Verkaufszahlen der Oculus Quest 2 beweisen, dass VR endlich im Mainstream angekommen ist

D Oculus Quest 2 hat insgesamt mehr Einheiten verkauft als alle anderen Oculus-Headsets zusammen. Der Meilenstein wurde kürzlich vom VP von Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, bekannt gegeben und zeigt, dass VR endlich beginnt, den Mainstream zu erreichen.

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Bosworth, dass die Verkaufszahlen des Oculus Quest 2 "ein großartiger Indikator dafür sind, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir von der Early-Adopter-Crowd zu einer zunehmend mainstreamigen Crowd durchgebrochen sind."

Während wir keine genauen Zahlen darüber haben, wie viele Oculus Quest 2s verkauft wurden, wissen wir jetzt, dass es in etwas mehr als fünf Monaten geschafft hat, wofür eine Oculus Rift fünf Jahre gebraucht hat. Andere Hersteller von VR-Geräten nehmen diesen Erfolg wahrscheinlich zur Kenntnis - die gerüchteweise kabellose Valve Index 2 und das kabellose Apple-Headset könnten bald Realität werden und werden wahrscheinlich ein genaues Auge auf das werfen, was die kabellosen Oculus-Headsets so erfolgreich gemacht hat.

Warum hat sich die Oculus Quest 2 so gut verkauft?

In unserem Test der Oculus Quest 2 waren wir absolut begeistert von dem, was Facebook uns zu bieten hatte. Die VR-Erlebnisse waren fantastisch, das Gerät war einfach zu bedienen, einfach einzurichten und vor allem war es bequem zu tragen.

All das war verpackt in einem Produkt, das weniger kostet als fast jedes andere VR-Headset auf dem Markt. Außerdem benötigt man keinen zusätzlichen PC oder eine Spielkonsole, um das Gerät zu betreiben. Diese Kosten fallen also auch nicht an. Trotzdem hast du die Möglichkeit einen PC an die Quest 2 anzuschließen, um die Vorteile der High-End-PC-VR-Erfahrungen nutzen zu können.

Mit all dem im Hinterkopf scheint es offensichtlich, dass das Quest 2 erfolgreich sein würde - vor allem in einem Jahr, in dem viele von uns in ihren Häusern eingesperrt waren und virtuelle Fluchten vielleicht unsere einzigen Möglichkeiten waren, etwas anderes zu erkunden.

Hoffentlich entwickelt Facebook weiterhin noch mehr großartige VR-Headsets und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was eine Oculus Quest 3 uns bieten wird.