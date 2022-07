Die PC-Version von The Last of Us Part 1 erscheint "sehr bald" nach der PS5-Version

The Last of Us Part 1 soll "sehr bald" nach der PS5-Version auf dem PC erscheinen, so ein Entwickler, der an dem Remake beteiligt ist.

Am vergangenen Wochenende antwortete Jonathan Benaino, Senior Environment Texture Artist, einem Fan, der Naughty Dog zur Veröffentlichung von The Last of Us Part 1 für PC und PS5 gratulierte. In seinem Antwortschreiben an den eifrigen Fan verriet Benaino, dass das Remake "sehr bald nach der PS5-Veröffentlichung", die derzeit für den 2. September geplant ist, für den PC erscheinen wird.

Super hyped to see any last of us on PC! Getting a nice upgrade with it is more then welcome and I'm super hyped. Amazing work guys!

Als The Last of Us Part 1 Anfang des Monats nach monatelangen Gerüchten offiziell enthüllt wurde, verriet eine kleine Zeile im Trailer, dass das Remake für den PC in Entwicklung ist. Wie lange diese Entwicklung noch dauern wird, können wir bisher nur erahnen.

Nichtsdestotrotz ist es eine gute Nachricht für Fans zu wissen, dass die PC-Version des Remakes nicht weit hinter dem PS5-Pendant zurückbleiben wird. Es ist zwar zweifelhaft, dass die PC-Version von Naughty Dogs Remake Ende 2022 auf den Markt kommen wird, aber angesichts von Benainos Äußerungen sollten die Fans vielleicht Anfang 2023 mit der Veröffentlichung der Portierung rechnen.

Damit wäre die PC-Portierung von The Last of Us Part 1 dem Zeitplan weit voraus als andere PlayStation-Exklusivtitel. Days Gone zum Beispiel wurde im Mai 2021 für den PC portiert, mehr als zwei Jahre nachdem das Spiel im April 2019 als PS4-Exklusivtitel auf den Markt kam. Auch God of War erschien auf dem PC mehr als drei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung für PS4.