Die günstigen Earbuds von Skullcandy bieten bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit

Eine Woche mega Deals mit der Amazon Gaming Week (Image credit: Amazon) Das erste Amazon Gaming Week Event des Jahres ist in vollem Gange und völlig egal, ob Spiele, Konsolen oder Hardware - hier findest du bestimmt auch den passenden Deal für dich. Hier geht's zur Amazon Gaming Week

Der US-Amerikanische Audiospezialist Skullcandy hat seit neustem besonders günstige Earbuds in seinem Portfolio, die auch noch umweltfreundlich sind. Für jeden mit einem begrenzten Budget stellt sich schnell folgende Frage: "Wie viel sollte ich für kabellose Earbuds ausgeben?"



Wenn weniger als 35 Euro deine Antwort ist, dann hat Skullcandy gute Nachrichten für dich. Die neuen Smokin' Buds von Skullcandy kosten nur 34,99 Euro, was wir für ein verdammt gutes Angebot halten – vorausgesetzt, die Kopfhörer werden dem Hype gerecht. Die besten True-Wireless-Kopfhörer können teuer sein: Für Modelle wie die Sony WF-1000XM4, die AirPods Pro 2 oder die Bose QuietComfort Earbuds 2 zahlt man gerne mal Preise im dreistelligen Bereich. Aber diese Kopfhörer bieten alle eine erstklassige Geräuschunterdrückung, die den neuen Kopfhörern von Skullcandy fehlt.

Abgesehen von der Geräuschunterdrückung sind die Skullcandy-Kopfhörer für einen Preis von unter 35 Euro ziemlich gut ausgestattet. Bluetooth 5.2 sorgt für eine kabellose Verbindung und in jedem Kopfhörer befindet sich ein Mikrofon, so dass du nur einen Kopfhörer benutzen und trotzdem Anrufe entgegennehmen kannst. Mit den kapazitiven Touch-Bedienelementen kannst du Streams abspielen sowie anhalten und Anrufe annehmen. Die Funktionen Auto-On und Auto-Connect schalten sich automatisch ein und koppeln die Buds mit deinem Handy, wenn du sie aus dem Ladecase nimmst.

Skullcandy sagt, dass die schweiß- und wasserfesten IPX4-Kopfhörer zu 50% aus zertifiziertem, recyceltem Kunststoff und die Verpackung aus 100% recycelbaren Materialien hergestellt werden. Durch die Verwendung kleinerer, effizienterer Batterien haben die neuen Smokin' Buds einen geringeren ökologischen Gesamtausstoß als die Vorgängerversionen.

Die Akkulaufzeit gibt Skullcandy mit 20 Stunden an, davon 8 Stunden in den Buds und weitere 12 Stunden im Ladecase. Das ist länger als bei teureren Buds wie den Sony WF-C700N. Dank der Schnellladefunktion kannst du nach einer 10-minütigen Ladezeit weitere 2 Stunden abspielen, was für den Besuch im Fitnessstudio oder die Fahrt zum Arbeitsplatz ausreichen sollte.

Bei so günstigen Kopfhörern kannst du dir berechtigte Sorgen um die Klangqualität machen, aber Skullcandy rühmt sich mit den von Experten abgestimmten Treibern in den Smokin' Buds und den EQ-Modi für Musik, Filme und Podcasts, die ebenfalls von Experten abgestimmt wurden. Das Endergebnis ist laut Skullcandy: "klarer, voller Klang mit beeindruckender Basstiefe".

(Image credit: Skullcandy)

Analyse: Recycelte Earbuds wie die Skullcandy Smokin' Buds sind die Zukunft

An billigen Wegwerf-Earbuds herrscht kein Mangel, vor allem, weil sie, egal ob kabelgebunden oder kabellos, leicht kaputt gehen können. Du wirfst sie weg, kaufst ein neues Paar und wiederholst diesen Kreislauf.

Die Verwendung von recycelten Materialien sowohl bei der Herstellung von Elektronik als auch bei der Verpackung ist sehr sinnvoll, und Skullcandy ist zu loben, dass sie sich mit den Smokin' Buds darum bemüht haben. Was die Verringerung des CO2-Ausstoßes durch die Verwendung kleinerer und effizienterer Batterien angeht (Skullcandy gibt das Gewicht mit "nur 2,67 kg" an), so lässt sich das nicht so einfach quantifizieren, also müssen wir uns auf die Angaben des Unternehmens verlassen.

Auch was die Klangqualität der Smokin' Buds angeht, müssen wir uns vorerst auf das Wort des Unternehmens verlassen. Die Leistung von kabellosen Kopfhörern kann sehr unterschiedlich sein, und selbst teure Modelle können einen weniger guten Klang haben. Auf der anderen Seite können einige preiswerte Modelle überraschend gut sein, wie wir bei unserem Test der JLab Go Air Pop festgestellt haben.

Werden die Smokin' Buds von Skullcandy die preiswerten kabellosen Ohrhörer sein, die es zu schlagen gilt, und möglicherweise die JLab Go Air Pop vom Thron der preiswerten Ohrhörer verdrängen? Das Modell von JLab hat größtenteils ähnliche Eigenschaften wie die Earbuds von Skullcandy, obwohl es mit seiner 32-stündigen Akkulaufzeit mit Buds und Ladecase in dieser Hinsicht die Nase vorn hat. Aber die Smokin' Buds sind die umweltfreundlichere Option, also hoffen wir, dass sie gut klingen, wenn wir sie bald ausprobieren. Weitere günstige Alternativen findest du in unserem Kaufberater für die besten günstigen Earbuds.