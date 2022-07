Die besten Wii U-Spiele, die du kaufen solltest, bevor der eShop für immer dicht macht

Die Wii U war nicht gerade Nintendos bester Versuch, sich durchzusetzen. Das verwirrende Design und die verwirrenden Marketing-Kampagnen sorgten dafür, dass sich die treuen Nintendo-Fans - und die Wii-Laien - abgeschreckt fühlten.

Die Wii U kam 2012 auf den Markt - lange nach der Xbox 360 und der PS3 und nur ein Jahr vor der Xbox One und der PS4 - und schaffte es nicht, eine nennenswerte Zahl von Spielern in ihren Bann zu ziehen. Eine Schande, wenn man bedenkt, dass sie Nintendos erste Konsole war, die HD-Auflösung unterstützte.

Diejenigen, die eine Wii U besaßen, wurden jedoch mit einigen außergewöhnlichen First-Party-Titeln versorgt, die während der Lebensdauer der Konsole erschienen. Und obwohl viele dieser Spiele später durch Portierungen und Fortsetzungen auf der Nintendo Switch ein Zuhause fanden, war die Wii U in ihren letzten Tagen ein ziemlich solider Kauf.

Doch nun scheint Nintendo endlich mit der Wii U abgeschlossen zu haben.

Der eShop der Konsole wird offiziell am 27. März 2023 geschlossen, und mit ihm viele digitale Spiele und Services offline genommen. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um deine Wii U vom Staub zu befreien und ihre digitalen Angebote noch einmal zu durchstöbern, bevor sie für immer verschwinden.

Während du viele der besten Wii U-Spiele noch immer physisch als Disc kaufen kannst, sind viele andere exklusiv im eShop erschienen. Wenn sie nicht auf moderne Systeme portiert werden, stehen sie nächstes Jahr auf der Kippe.

Hier ist unsere Empfehlungsliste mit den besten Wii U eShop-Spielen, die du ausprobieren solltest, bevor sie nicht mehr erhältlich sind.

Metroid Prime Trilogy

(Image credit: Nintendo / Retro Studios)

€19,99 im Wii U eShop

Ursprünglich war Metroid Prime Trilogy eine Sammlung von Spielen, die für die Wii gebündelt wurden. Bis heute werden online unverschämte Preise mit ihr erzielt.

Im Wii U eShop ist die begehrte Kollektion von Samus' besten Abenteuern jedoch viel günstiger zu haben. Viel, VIEL günstiger.

Die ersten beiden Spiele der Metroid Prime Trilogy gehören zu den besten GameCube-Spielen aller Zeiten und sind bis heute sehr gut gealtert.

Als zusätzlicher Bonus funktionieren sie nahtlos mit der verbesserten Wii-Bewegungssteuerung, die sie mit Metroid Prime 3: Corruption vergleichbar macht.

Ob wir jemals eine Nintendo Switch-Portierung von Metroid Prime Trilogy sehen werden, ist ungewiss. Im Moment ist die digitale Version auf der Wii U der einfachste Weg, dieses unglaubliche Trio zu spielen. Wenn du Metroid Dread* geliebt hast und auf der Suche nach weiteren erkundungsorientierten Shootern bist, sind die Prime-Spiele auf jeden Fall deine Zeit wert.

NES Remix 1 & 2

(Image credit: Nintendo)

Beide je €9,99 im Wii U eShop

Wolltest du schon immer einige der kultigsten NES-Spiele aus einem anderen Blickwinkel erleben? Die NES Remix-Spiele machen genau das und sind deshalb so unglaublich spaßig und abwechslungsreich.

NES Remix ist einzigartig, weil es Ausschnitte aus beliebten NES-Titeln in Minispiele verwandelt. So musst du in Super Mario Bros. eine bestimmte Anzahl von Münzen sammeln, in Balloon Fight gegen die Zeit antreten, um in der Luft zu bleiben, oder es mit einem Boss aus The Legend of Zelda aufnehmen. In beiden Spielen gibt es jede Menge solcher kleinen Herausforderungen.

NES Remix ist so gut, dass ich mir wünschte, die SNES- und NES-Bibliotheken von Nintendo Switch Online hätten etwas Vergleichbares. Eine solide Sammlung von Minispielen wie diese wäre eine großartige Ergänzung für den Abonnementdienst und würde gut in das Belohnungsprogramm passen.

Art Academy: SketchPad

(Image credit: Nintendo)

€3.99 im Wii U eShop

Willst du eine wunderbar günstige App zum Zeichnen, die besser ist als die meisten, die du auf deinem Handy findest? Art Academy: Sketchpad für die Wii U ist ein fantastisches Spiel, mit dem das Zeichnen zum Vergnügen wird.

Hier kannst du mit einer Reihe von sehr detaillierten Vorlagen und einer Vielzahl von Stiften zeichnen. Aber selbstbewusste KünstlerInnen können auch ganz darauf verzichten und stattdessen eine leere Leinwand verwenden. Das Wii U GamePad unterstützt sogar die Drucksensitivität für feine und genaue Arbeit.

Da das hervorragende Miiverse-Netzwerk nicht mehr unterstützt wird, kannst du deine Kreationen leider nicht mit anderen Spielern teilen. Das ist schade, denn das war eines der besten Features von Art Academy: Sketchpad. Aber wenn du den Drang verspürst, etwas zu gestalten, kannst du nichts Besseres tun, als ein paar Euro für diese einfache, aber robuste Zeichen-App auszugeben.

Star Fox Guard

(Image credit: Nintendo)

€14.99 im Wii U eShop

Du würdest nicht denken, dass Star Fox gut zum Gameplay von Tower Defense passt. Aber Star Fox Guard beweist dir das Gegenteil. Und um ganz ehrlich zu sein: es sogar besser als das umstrittene Star Fox Zero.

Das Besondere an Star Fox Guard ist, dass es das Wii U GamePad zusammen mit deinem Fernseher nutzt. Mit diesem platzierst du strategisch Kameras auf dem Spielfeld, um die eindringenden Feinde im Auge zu behalten. Wenn du sie näher kommen siehst, kannst du sie niederschießen. Ein einfacher, aber rasanter Spaß, der im Wii U eShop auch noch sehr günstig ist.

Pullblox World

(Image credit: Nintendo)

€9.99 im Wii U eShop

Pullblox World ist eines der am meisten vernachlässigten Spiele von Nintendo und ein fantastischer Puzzler, den man nicht verpassen sollte. Vor allem, wenn der eShop nächstes Jahr geschlossen wird.

Du steuerst den niedlichen Mallo bei der Lösung von rund 250 blockbasierten Rätseln. Und wie der Titel schon sagt, musst du die Blöcke an ihren Platz schieben und ziehen, um das Ziel der jeweiligen Stufe zu erreichen.

Es ist ein wunderbar kreativer Puzzle-Plattformer, der mit Inhalten vollgepackt ist und wie die meisten anderen Spiele auf dieser Liste mit seinem günstigen Preis nicht die Bank sprengen wird.