Bester Gaming Laptop 2020: Unser Gaming Laptop-Vergleich

Die besten Gaming-Notebooks sind der einzige Weg, wenn du ein tragbares Gerät haben willst, mit dem du auf der Bestenliste ganz oben stehen kannst. Sobald du einen dieser Laptops in deinem Arsenal hast, wirst du nicht nur das fesselndste Spielerlebnis genießen, sondern auch einen Vorteil gegenüber deinen Konkurrenten haben.

Das liegt daran, dass Gaming-Notebooks die Leistungslücke zwischen ihnen und den besten Gaming-PCs schließen. Insbesondere die besten Gaming-Notebooks sind vollgepackt mit den neuesten mobilen Versionen modernster Komponenten, von Intel Coffee Lake-Refresh und Ice Lake-Prozessoren bis hin zu Nvidia Turing und AMD Navi-Grafikkarten. Außerdem sind sie für maximale Leistung mit schnellen SSDs ausgestattet.

Es gibt kein PC-Spiel, das die besten Gaming-Notebooks nicht bewältigen können. Egal, ob du Gelegenheitsspieler bist, oder ein Profi, der die leistungsfähigsten Komponenten benötigt– es gibt keine bessere Investition. Zu deinem Glück haben wir die besten Gaming-Notebooks auf dem Markt für jedes Budget und jeden Bedarf zusammengestellt, die wir alle selbst getestet und überprüft haben.

Die besten Gaming-Laptops 2020 auf einen Blick:

Alienware Area-51m – Der beste Gaming-Laptop Asus ROG Zephyrus S GX701 – Der beste dünne und leistungsfähige Gaming-Laptop MSI GS65 Stealth – das schönste Gaming-Notebook Razer Blade – der beste Gaming-Laptop für unterwegs Lenovo Legion Y740 – der zugänglichste Gaming-Laptop Alienware m17 (2019) – der zukunftssichere Gaming-Laptop MSI GT75 Titan – der phatteste Gaming-Laptop Asus ROG Strix GL502 – das stylischste Gaming-Notebook Asus ROG Zephyrus S GX531GX – der dünnste Gaming-Laptop Origin Evo16-S – die beste Mischung aus Tragbarkeit und Leistung in einem Gaming-Notebook

Die besten Gaming-Laptops 2020

Der Asus Zephyrus G14 ist ein absolut monströser Gaming-Laptop. (Image credit: Asus)

1. Asus Zephyrus G14

Der beste Gaming-Laptop weit und breit

CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: Bis zu 32 GB | Bildschirm: 14 Zoll, entspiegelt, Full HD (1.920 x 1.080) IPS-Panel, 120Hz – 14 Zoll, entspiegelt, WQHD (2.560 x 1.440) IPS-Panel, 60 Hz | Speicher: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0

Beste Akkulaufzeit unter Gaming-Laptops

Herausragende Performance

Dünn und leicht

Keine Webcam

Lüfter können laut werden

Der Asus Zephyrus G14 ist nicht perfekt, es fehlen eine Webcam und ein Thunderbolt 3-Anschluss. Er ist jedoch verdammt nah dran und bekommt deshalb unsere begehrte, aber selten verliehene Fünf-Sterne-Bewertung. Wir konnten einfach nicht widerstehen. Dies ist ein absolutes Biest von einem Gaming-Notebook, das mit seinen AMD Ryzen 4000-Prozessoren und der Nvidia RTX 2060-Grafikkarte eine unglaubliche Leistung bietet und gleichzeitig die beste Akkulaufzeit seiner Klasse, die den ganzen Tag über hält, ein schnelles Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und ein leichtes, ultradünnes Design. Und das Beste daran ist, dass du all das erhältst, ohne dir ein Loch in den Geldbeutel zu reißen. Verstehe uns nicht falsch: Er ist nicht billig. Bei einem so beeindruckenden Laptop sind wir jedoch überrascht, dass Asus nicht mehr verlangt.

Lies den kompletten Testbericht: Asus Zephyrus G14

Alienware Area-51m (Image credit: Future)

2. Alienware Area-51m

Ein Gaming-Laptop nicht von dieser Welt

CPU: Intel Core i7-9700 - i9-9900K | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 | RAM: 16 GB - 64 GB | Bildschirm: 17,3-Zoll FHD (1920 x 1080) 60 Hz entspiegelt IPS - 144 Hz IPS NVIDIA G-SYNC | Speicher: 1 TB SSHD - 2 TB RAID0 SSDs + 1 TB SSHD

Extrem leistungsstark

Schön

Perfekte Tastatur

Sehr teuer

Wird heiß

Laute Lüfter

Wenn du auch schon Purzelbäume vor Aufregung schlagen könntest, um endlich das neue atemberaubende, skurrile weiße Gehäuse des Alienware Area-51 m zu sehen, lass dir gesagt sein, du bist nicht allein! Und wenn du die paar Tausend Euro vorrangig aufgrund der Optik berappen möchtest – wir sind die letzten, die darüber urteilen. Spar dir dein schlechtes Gewissen, denn der beste unter den besten Laptops fürs Gaming ist es definitiv wert! Der Alienware Area-51 m ist momentan mit Abstand der leistungsstärkste Gaming Laptop auf dem Markt. Du wirst staunen und die Finger nicht davonlassen können. Die äußerst komfortable Tastatur und die VR-Eignung sind dabei nur die i-Tüpfelchen.

Lies den kompletten Gaming Laptop Test: Alienware Area-51m

Asus ROG Zephyrus S GX701 (Image credit: Asus)

3. Asus ROG Zephyrus S GX701

Leistung und Schönheit

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 - GeForce GTX 2080 Max-Q (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 8 GB - 24 GB | Bildschirm: 17,3-Zoll FHD (1920 x 1080) 144 Hz-Panel mit G-Sync

Super dünn

Unglaublich viel Power

Sehr teuer

Zurzeit arbeiten Hersteller von Gaming-Laptops daran, rohe Power in das dünnste Gaming-Notebook zu stopfen. Nun scheint es besonders gelungen zu sein – das Asus ROG Zephyrus GX701 führt den Wettbewerb an. Unglaublich dünne 0,7 Zoll (ca. 18 mm) beinhalten einen Intel Coffee Lake Core i7 Prozessor, eine Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q Grafikkarte und 16 GB RAM. Das bedeutet für dich: Du alle Spiele der Welt zocken und das auch unterwegs. Perfekt für Reiselustige mit einem Faible fürs Gaming. Außerdem ist das Asus ROG Zephyrus GX701 mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Glaub uns, die begeisterte bisher jeden!

Lies den kompletten Gaming Laptop Test: Asus ROG Zephyrus S GX701

MSI GS65 Stealth

4. MSI GS65 Stealth

Dünn. Wunderschön. Leistungsstark.

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 - Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 GB - 32 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll FHD (1920 x 1080) entspiegeltes wide-view 144 Hz-Panel | Speicher: 256 GB SSD - Super RAID 4 1 TB SSD

Wunderschönes, dezentes Design

Exzellente Leistung

Unterseite wird sehr heiß

Mit dem MSI GS65 Stealth spielst du einige der besten Spiele bequem und diskret auch unterwegs. Du bist reiselustig und Weltenbummler? Dann ist das MSI GS65 Stealth das Laptop deiner Träume! Trotz des unglaublich dünnen Äußeren von nur 0,69 Zoll (ca. 18 mm) steckt wahre Power in ihm: Intel Coffee Lake Prozessoren, Nvidia GeForce GTX 10-Serie und RTX 20-Serie Grafik. Es gibt keine Apps, Add-ons oder Programme, die diesen Laptop verlangsamen könnten. Du glaubst uns nicht? Na los, probiere es doch aus! Und trotz der außerordentlichen Leistung und der enthaltenen bulligen Kraft kannst du das MSI GS65 Stealth aufgrund des schlanken Designs überallhin mitnehmen – du wirst damit definitiv auffallen!

Lies den kompletten Gaming Laptop Test: MSI GS65 Stealth

Razer Blade

5. Razer Blade

Das schärfste!

CPU: Intel Core i7-8750H - Intel Core i7-9750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 16 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll FHD (1920 x 1080) 144 Hz - OLED 4K (3840 x 2160) Touch 60 Hz | Speicher: 256 GB - 512 GB SSD

Unglaublich leistungsstark

Schlankes, edles Design

Sehr teuer

Schon in den vergangenen Jahren hat sich das Razer Blade als eines der besten Gaming-Laptops auf dem Markt behauptet. Und das zurecht: es vereint leistungsstarke Komponenten mit einem verblüffenden Display in einem ungewöhnlich edlen Gehäuse. Natürlich ist dies auch bei dem 2019er Modell nicht anders. Zusätzlich bekam es ein Upgrade: Die Nvidia GeForce RTX 2080 verbessert die Grafik und sorgt so für ein realistischeres Spielgefühl. Benötigst du ein noch schärferes Erlebnis, kannst du den Laptop fürs Gaming mit Razer Core aufrüsten. Denke gut darüber nach: klar, es ist nicht gerade günstig, aber legst du auf Optik und Leistung gleichermaßen wert, dann zögere nicht!

Lies den kompletten Razer Gaming Laptop Test: Razer Blade

Lenovo Legion Y740

6. Lenovo Legion Y740

Muskelpaket mit Stil

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6 VRAM) – RTX 2070 (Max-Q 8 GB) | RAM: 16 GB - 32 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll FHD (1920 x 1080) Nvidia G-Sync 144 Hz | Speicher: 256 GB SSD - 256 GB SSD+1 TB HDD

Starke interne Komponenten

Neue diskrete Nvidia-Grafik

144 Hz Bildwiederholrate

Ungewohnte Tastaturlayout

Schwache Akkulaufzeit

Das Lenovo Legion Y740 ist ein wahres Muskelpaket unter seinem stylishen Gehäuse. Es kombiniert eine sehr schnelle Bildwiedergaberate, Nvidia Turing Grafikkarten und einen leistungsstarken Prozessor mit einer effektiven Kühlung, einem ausgeklügelten Kabelsystem und einer Vielzahl von weiteren Applikationen. Das Gesamtpaket ist nahezu komplett! Du wirst unsagbar stolz auf das wunderschöne Gehäuse sein und deine Freunde und sogar Fremde damit nerven. Das Lenovo Legion Y740 vereint die optischen Akzente eines Gaming-Laptops mit einem klassischen, edlen Design. So kannst du sogar in der Öffentlichkeit zocken und keiner wird es bemerken. Selbst die kleinsten Mängel, wie eine unglücklich gewählte Tastaturaufteilung, die ungewohnte Position der Webcam und der nicht ganz so leistungsstarke Akku, wiegen alle Vorteile auf und du erhältst mit dem Lenovo Legion Y740 einen der besten Gaming-Laptops 2019.

Lies den kompletten Lenovo Gaming Laptop Test: Lenovo Legion Y740

(Image credit: Gigabyte)

7. Gigabyte Aorus 17G

Groß, stark, industriell

CPU: 10. Generation Intel Core i7 - i9 | Grafik: Bis zu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super mit Max-Q | RAM: Bis zu 64 GB DDR4 | Bildschirm: 17,3 Zoll, schmale ränder, 240 Hz, FHD 1.920 x 1.080, entspiegelt, LCD | Speicher: 2x M.2 SSD

Herausragende Performance

Überragende Verarbeitung

Schnelles und farbgenaues Display

Teuer

Schwer

Wenn Sie ein absolutes Biest von einem Gaming-Notebook wollen, dann ist Gigabytes Aorus 17G sowohl von innen als auch von außen ein würdiger Kandidat. Obwohl dieser tragbare übergroße Laptop ein beträchtliches Gewicht von 2,7 kg hat, ist es ein kleiner Preis, den man für diese Leistung bezahlen muss, die in seinem Inneren steckt – nämlich Prozessoren der 10. Generation und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher sowie die leistungsstärksten RTX- und Super-RTX-Karten von Nvidia. Es gibt nichts, was dieser Laptop nicht bewältigen kann, was ihn zu einem Paradebeispiel dafür macht, was ein Desktop-Ersatz der nächsten Generation sein kann. Ganz zu schweigen von seinem 1080p-Display mit einer satten Bildwiederholrate von 240 Hz und seiner soliden Bauweise. Bereite dich einfach darauf vor, dein Sparschwein zu knacken, denn das dieser Laptop ist nicht günstig.

Lies den kompletten Testbericht: Gigabyte Aorus 17G

Alienware m17 (2019) (Image credit: Future)

8. Alienware m17 (2019)

Hat Alienware einen weiteren stylischen Gewinner hervorgebracht?

CPU: 9. Generation Intel Core i5 - i9 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 - RTX 2080 mit Max-Q Design | RAM: 8GB - 16GB | Bildschirm: 17,3-Zoll FHD (1920 x 1080) 60 Hz – 17,3-Zoll FHD (1920 x 1080) 144 Hz Eyesafe Display Tech + Tobii Eyetracking | Speicher: 256 GB SSD – 4 TB SSD RAID 0

Atemberaubendes Design

Dünn und leicht

Nur 1080p-Bildschirm

Kurze Akkulaufzeit

Dell hat seine Vorzeigemarke im Gaming-Bereich neu erfunden. Das Alienware m17 (2019) wartet mit einem leistungsfähigeren Innenleben und einem mutigen neuen Design auf, das du bei keinem anderen Gaming-Notebook dieses Kalibers sehen wirst. Dieses Alienware Gaming-Notebook sieht sowohl innen als auch außen gut aus, sodass du das eindringlichste Spielerlebnis deines Lebens genießen und beim Spielen gut aussehen kannst, egal ob du zu Hause auf dem Sofa oder im Café sitzt. Doch das ist noch nicht alles: Es ist auch beeindruckend handlich, mit einem dünnen und leichten Gehäuse, das sich ideal zum Spielen unterwegs eignet. Es ist ein vielseitiges Gaming-Notebook, das jeden Cent wert ist, den du dafür ausgibst, auch wenn es ziemlich teuer wird.

Lies den kompletten Gaming Laptop Test: Alienware m17 (2019)

Asus ROG Strix GL502

9. Asus ROG Strix GL502

Es ist schwer, einen Laptop wie diesen nicht zu lieben

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM: bis zu 16 GB DDR4 | Bildschirm: 15,6-Zoll Full-HD 1920 x 1080 IPS | Speicher: 128 GB - 256 GB SSD, 1 TB HDD

Meistert Full HD Gaming

Dynamisches Display

Mittelmäßige Akkulaufzeit

Das Asus ROG Strix GL502 sieht äußerlich ziemlich Standard aus: ein Mix aus gewöhnlichem Schwarz und Rot, der dich denken lässt, dass Halloween allgegenwärtig ist (psst, es soll ja Leute geben, die kein Halloween mögen). Trotz 1080p Auflösung ist das Asus ROG Strix GL502 eines der besten Gaming-Laptops 2019. Warum? Während unserer Tests waren wir in der Lage, alle Settings in Overwatch problemlos aufzuwerten / zu erhöhen– ohne jemals unter 60 bps zu fallen. Der Akku könnte stärker sein, aber hey – es ist ja auch kein Problem, das Ladegerät immer dabei zu haben. Abgerundet wird das Ganze durch das dynamische Full HD Display, die starke Leistung und das Onboard-Soundsystem. All dies gleicht die etwas geringere Akkulaufzeit mehr als aus.

Lies den umfassenden Asus Gaming Laptop Test: Asus ROG Strix GL502

Asus ROG Zephyrus S GX531GX

10. Asus ROG Zephyrus S GX531GX

Ein 15-Zoll-Kraftpaket

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafik: Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q) | RAM: Bis zu 24 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll Full-HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz | Speicher: 1 TB SSD - 512 GB/1 TB SSD

Schlankes Design

Großartige Performance

Innovative Kühlung

Sehr teuer

Bildschirm ohne HDR

Das Asus Zephyrus S GX531GX ist eines der besten Gaming-Laptops, die das Jahr 2019 zu bieten hat: Dieses Laptop zum Spielen ist dünn wie ein Ultrabook, leistungsstark wie es als Gaming-Laptop sein soll und es hat ein sehr effektives Kühlungssystem integriert. Außerdem einen Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation, welcher unterstützt wird von einer Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q Grafikkarte und bis zu 24 GB RAM. Für dich bedeutet das, du findest hier einen Gaming-Partner, der dich eine lange Zeit begleiten wird – ganz gleich, ob du nur in deiner Freizeit spielst oder ein Pro Gamer bist. Wir sind große Fans vom Asus Zephyrus S GX531GX, allerdings müssten wir eine Weile darauf sparen.

Lies den umfassenden Gaming Laptop Test: Asus Zephyrus S GX531GX

Wie wähle ich den besten Gaming-Laptop aus?

Bei der Auswahl des besten Gaming-Laptops gibt es ein paar Dinge, die du berücksichtigen musst.

Das Wichtigste bei den besten Gaming-Notebooks ist in erster Linie, wie gut sie die neuesten Spiele spielen. Bei der Erstellung dieser Liste gehen wir nicht nur tief in die Spezifikationen der einzelnen Gaming-Notebooks ein, um zu sehen, ob sie den Anforderungen gerecht werden, sondern führen auch Benchmarks für jedes einzelne Gerät durch, um ihre Leistung zu testen.

Benchmarks erzählen jedoch nur einen Teil der Geschichte. Deshalb stellen wir auch sicher, dass wir eine Reihe der neuesten Spiele auf jedem Laptop spielen, um zu sehen, wie gut sie laufen. Das ist ein harter Job, aber jemand muss ihn machen.

Display, Klangqualität, Tastatur, Trackpad und das Gesamtdesign des Laptops sind ebenfalls wichtig, also sind dies alles Dinge, auf die du unbedingt achten solltest, bevor du die Kaufen-Taste drückst.

Wenn das Gerät in all diesen Bereichen hohe Punktzahlen erreicht, hat es gute Chancen, auf unsere Liste der besten Gaming-Laptops 2020 zu kommen. Das bedeutet, dass du jedes der besten Gaming-Notebooks aus dieser Liste kaufen kannst, im vollen Vertrauen darauf, dass du ein Killer-Gaming-Gerät bekommst, das dir jahrelang erhalten bleibt.

Gabe Carey, Bill Thomas und Michelle Rae Uy haben ebenfalls zu diesem Artikel beigetragen

Images Credit: TechRadar