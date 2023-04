Der PlayStation Store bekommt ein großartiges neues Feature

Der PlayStation Store von Sony hat mit der Einführung einer neuen Funktion namens Accessibility Tags begonnen. Anhand dieser Tags können Spieler erkennen, welche Spiele barrierefrei sind und ihren Bedürfnissen entsprechen.

Accessibility Tags werden im PlayStation Store für die PS5 bzw. PS4 verfügbar sein. Wenn du im Store stöberst, kannst du auf ein Spiel klicken und "Dreieck" drücken, um zu sehen, welche Tags ein Spiel hat.

"Wir sind bestrebt, Spiele für alle Nutzer zugänglicher zu machen", sagt Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience bei SIE, in einem Blogbeitrag. Die Tags umfassen Optionen für die visuelle und akustische Barrierefreiheit, Untertitel und Untertitel, Steuerung, Gameplay und schließlich die Online-Kommunikation und bieten den Spieler/innen eine Reihe hilfreicher Informationen.

Unterstützende Inhalte für den PlayStation Store

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

"Zusammen mit den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten für Barrierefreiheit in der Benutzeroberfläche der PS5-Konsole werden die Accessibility Tags es dir ermöglichen, dein PS5-Spielerlebnis an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen", sagt Nishino.

Diese Tags werden nach und nach für viele PS5-Klassiker wie Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök und Marvel's Spider-Man eingeführt, so dass du viele Möglichkeiten hast, die Spiele zu finden, die deinen Bedürfnissen entsprechen.

Diese Funktion wird jedoch nicht nur für PlayStation-Exklusivtitel verfügbar sein. Sony hat angekündigt, dass es mit "einer Vielzahl von Entwicklern zusammenarbeiten wird, um diese Funktion in ihre Game Hubs auf der PS5 zu implementieren". Es sieht so aus, als ob wir erwarten können, dass Barrierefreiheits-Tags schnell zur Norm für fast jedes Spiel im PlayStation Store werden, was fantastisch für alle ist, die mehr Kontrolle über ihre Spiele haben wollen.

Auf der Linie bleiben

(Image credit: Sony / Santa Monica Studio)

Sony hat sich schon immer für die Barrierefreiheit seiner Spiele eingesetzt. Sei es der neue barrierefreie Controller mit dem Codenamen Project Leonardo oder die robuste Auswahl an Optionen für Barrierefreiheit, die schon immer in PlayStation-First-Party-Spielen enthalten waren.

God of War Ragnarök hatte sogar mehr als 60 barrierefreie Optionen. Das ist eine unglaubliche Zahl, die die Größenanpassung von UI-Elementen, einen Modus mit hohem Kontrast und verbesserte Untertitel enthält. Während viele andere Spiele wie Halo Infinite oder Forza Horizon 5 ebenfalls fantastische Funktionen für Barrierefreiheit implementieren, ist es großartig, dass Sony seiner Tradition treu bleibt und Barrierefreiheit einfach, personalisiert und in viele Spiele in seinem Store integriert.