Das neue Ghostbusters-Spiel hat das perfekte 4v1-Multiplayer-Setup

Das neue Ghostbusters-Spiel versucht, einen zentralen Teil der Filme einzufangen - dass du Teil eines Teams bist. In einem 4v1-Multiplayer-Match könnt ihr euch mit euren Freunden als Geisterjäger zusammentun und die Poltergeister, die in New Yorks Immobilien spuken, ausschalten. Um die Spannung zu erhöhen, werden die Geister, gegen die du antrittst, von einem anderen menschlichen Spieler gesteuert, der über eine Reihe von Kräften und Fähigkeiten verfügt, die ihm einen Vorteil verschaffen.

In Ghostbusters: Spirits Unleashed spielst du eine neue Reihe von Charakteren und nicht die bekannten Gesichter, die wir aus den Filmen kennen. Das heißt aber nicht, dass alles neu ist: Der kugelige grüne Geist Slimer hat beispielsweise auch einen Auftritt.

Du kannst den neongrünen Geist im Trailer unten sehen:

Als Geisterjäger hast du Zugriff auf die gesamte Ausrüstung, die in den Filmen berühmt wurde. Mit dem PKE-Meter spürst du den gegnerischen Geist auf, sprengst ihn mit Protonenpaketen und fängst ihn in den kultigen Geisterfallen.

Ghostbusters: Spirits Unleashed wird von Illfonic entwickelt, dem Studio hinter Friday the 13th: The Game und Predator: Hunting Grounds. Zwei Titel, die dem gleichen 4v1-Format folgten, bei dem schwache Menschen gegen einen einzigen, übermächtigen Gegner antreten. Das ist eine starke Formel, auch wenn Illfonic damit gemischte Ergebnisse erzielt hat. Predator schien das perfekte Spiel für einen asymmetrischen Mehrspielermodus zu sein, aber es hielt nicht, was die Filme versprachen.

Es dauert auch nicht mehr lange, bis wir das Spiel mit Ektoplasma in den Händen halten können. Spirits Unleashed wird für PS5, Xbox Series X, PS4, PC und Xbox One im "vierten Quartal 2022" (also wahrscheinlich zwischen Oktober und Dezember) erscheinen.