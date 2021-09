Sonys PS Plus-Angebot für September 2021 ist möglicherweise vorzeitig durchgesickert

Es sieht so aus, als ob die PS Plus Spiele für September 2021 schon vor der vollständigen Ankündigung durchgesickert sind, und jetzt können wir den morgigen Tag kaum noch erwarten. Wenn man dem Leak Glauben schenken darf, werden Abonnenten in der Lage sein, drei neue kostenlose Spiele zu ihrer Bibliothek hinzuzufügen: Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds.

Laut einem Beitrag auf Dealabs, wird Overcooked! All You Can Eat das PS5-Spiel des Septembers sein, während Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds für PS4-Besitzer erhältlich sein werden (wobei PS5-Spieler sie dank Abwärtskompatibilität auch auf ihrer Konsole spielen können). Wir sollten natürlich alle Gerüchte mit einer Prise Salz nehmen, aber der User, der die Leaks geteilt hat, ist auf Dealabs verifiziert, was darauf hindeutet, dass seine Informationen es wert sein könnten, gehört zu werden.

Jeden Monat können PS Plus-Abonnenten kostenlose Spiele zu ihrer PlayStation-Bibliothek hinzufügen, die sie auch nach Ablauf des Monats behalten können. Allerdings verlierst du den Zugang, wenn dein Abonnement ausläuft.

Wenn du mehr über die Spiele wissen willst, die Gerüchten zufolge im September 2021 für PS Plus erhältlich sein werden, dann lies weiter, um unsere Aufschlüsselung der einzelnen Spiele zu sehen. Die monatlichen Gebühren beginnen bei 8.99 €.

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Wenn du es liebst, mit deiner Familie oder deinen Mitbewohnern wilde Couch-Koop-Spiele zu spielen, dann wirst du von Overcooked nicht enttäuscht sein! All you can eat auf der PS5. Dieses Spiel ist ein 4K/60FPS-Remaster der ersten beiden Spiele und vereint alle Level aus den Hauptgeschichten, DLCs und sieben neue Bonuslevel in einem Paket.

Wenn du Overcooked noch nie gespielt hast, dreht sich das Spiel darum, dass du hektisch Essen zubereitest und Bestellungen erfüllst, bevor dir die Zeit ausgeht. Indem du als Team arbeitest und mehr Essenswünsche innerhalb des Limits erfüllst, kannst du Sterne freischalten, die dir Preise wie den Zugang zu späteren Levels gewähren.

Im Laufe des Spiels werden die Levels neue Mechanismen einführen, um deine Teamwork-Fähigkeiten zu testen, einschließlich neuer Lebensmittel, die du zubereiten musst, und Küchen, die scheinbar zufällig ihre Form verändern können.

Hitman 2 (PS4)

Die Hitman-Trilogie repräsentiert einige der besten Spiele der letzten Jahre. Hitman 2 bietet dir die perfekte Ausrede, um deine eigenen Superspion-Fantasien auszuleben. Es entführt dich in eine Vielzahl von Levels, von einer Autorennstrecke in Miami bis zu einem abgelegenen Dorf im kolumbianischen Regenwald.

In jeder Mission stehst du vor der Aufgabe, mehrere Ziele auszuschalten, und es gibt nicht nur einen Weg, um erfolgreich zu sein. Du kannst dich für einen traditionellen Scharfschützenschuss aus der Ferne entscheiden, mit dem Klavierdraht ganz nah herankommen oder eine der vielen einzigartigen Optionen wählen, die in jedem Level versteckt sind und die du entdecken kannst (z.B. ein Ziel an ein Nilpferd verfüttern).

Während es nicht notwendig ist, das erste Hitman-Spiel zu spielen (da Hitman 2 die bisherige Geschichte schnell rekapitulieren wird), kannst du DLC kaufen, um Hitmans Levels und Werkzeuge in Hitman 2 hinzuzufügen. Wenn du zuvor Hitman (2016) auf derselben Konsole gespielt hast, kannst du deinen Fortschritt auch übertragen, was dir Zugang zu all den coolen Geräten gibt, die du bereits freigeschaltet hast.

Das Gleiche gilt für Hitman 3. Wenn du also deine Zeit mit Hitman 2 genossen hast, kannst du deinen Fortschritt wieder in das neue Spiel übertragen, um dein Abenteuer nahtlos fortzusetzen.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Fans des Filmklassikers Predator aus dem Jahr 1987 könnten an diesem letzten Spiel auf der Liste, Predator, viel Freude haben: Hunting Grounds. Fünf Spieler werden auf zwei Teams aufgeteilt, eine Gruppe von vier Spielern, die als menschliches Feuerteam versuchen, eine Mission zu erfüllen und ein Predator.

Leider tappt Predator: Hunting Grounds in die Falle vieler asymmetrischer Shooter, was zu Runden führt, die sich unglaublich zugunsten des Vierer-Teams anfühlen - vor allem, wenn du ein erfahrener Shooter-Spieler bist. Wenn du und deine Kumpels jedoch auf der Suche nach einem neuen Onlinespiel sind, dann könnte dies ein Spiel sein, das du im September ausprobieren solltest, wenn es auf PS Plus kostenlos ist.