Das iPhone 12 könnte sogar noch kleiner sein als das iPhone SE, obwohl es einen größeren Bildschirm hat

Das iPhone SE (2020) war ein aufregendes Telefon für Fans von kompakten Handys, denn davon gibt es nicht mehr viele, geschweige denn solche mit anständigen Spezifikationen. Aber es sieht so aus, als ob das iPhone 12 es sowohl in Bezug auf die kleine Größe als auch auf die technischen Daten schlagen könnte, während es immer noch einen größeren Bildschirm hat.

Wir wissen bereits, dass das iPhone 12 ein höherwertigeres Smartphone als das iPhone SE sein wird, aber YouTuber und Leaker EverythingApplePro hat auf Twitter ein Video gepostet, das ein Modell aus Plastik oder einer ähnlichen Substanz zeigt, das angeblich neben dem iPhone SE (2020) zum Standard iPhone 12 gehören soll, und Ersteres war unverkennbar etwas kürzer und schien auch etwas schmaler zu sein.

Und das, obwohl das iPhone 12 angeblich einen 5,4-Zoll-Bildschirm hat, während das Display des iPhone SE (2020) nur 4,7-Zoll-Bildschirm klein ist.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKAJune 18, 2020