Das Erscheinungsdatum des iPhone 14 ist endlich durchgesickert

Nach den bisherigen Erfahrungen wird das iPhone 14 an einem Dienstag im September präsentiert, und ein Informant hat uns jetzt eine gute Vorstellung davon gegeben, welchen Dienstag wir in unseren Kalendern markieren sollten.

Laut der auf Apple spezialisierten Website iDropNews, die sich auf Informationen aus eigenen Quellen stützt, wird das Apple September Event 2022 am 13. September stattfinden - also genau in der Mitte des Monats, also genau dann, wenn wir es erwartet haben.

Nimm dieses Datum vorerst mit Vorsicht auf, denn so weit im Voraus ist es möglich, dass dieses Datum nur ein Platzhalter für Apple ist. Das Unternehmen könnte bei Bedarf den Zeitpunkt aus einer Vielzahl von Gründen verschieben - und der Informant könnte einfach falsch liegen.

Der Informant behauptet, dass Apple am 13. September eine Veranstaltung abhalten wird, bei der es sich vielleicht nicht um die Vorstellung des iPhone 14 handelt, aber da Apple seine iPhones in der Regel an Dienstagen im September vorstellt, passt das Timing.

Der Leaker hat angedeutet, dass es neben dem iPhone 14 noch viele weitere Geräte geben wird, obwohl es nichts gibt, was wir nicht schon gehört haben. Anscheinend wird es vier iPhone 14-Modelle geben (die Standard-Version soll neben einer Max-, Pro- und Pro Max-Version erscheinen), die Apple Watch 8 neben einer "Extreme Edition" für Outdoor-Aktivitäten, die günstigere Apple Watch SE 2, die AirPods Pro 2 und das neue iPad (2022).

Bei all diesen neuen Produkten ist es möglich, dass das Unternehmen zwei Launch-Events veranstaltet, so wie es 2020 der Fall war - damals gab es neue iPads und Apple Watches früher als die iPhones des Jahres. Dann würde der 13. September wahrscheinlich nur für die Nicht-iPhone-Geräte genutzt werden, so wie es 2020 der Fall war, und die iPhone 14-Familie würde später vorgestellt werden.

Da Apple seine Produkteinführungen in der Regel eine Woche vorher ankündigt, werden wir wahrscheinlich bis zum 6. September warten müssen, um zu sehen, ob am 13. September etwas passiert - obwohl Leaker uns vielleicht schon vorher verraten, was uns erwartet.