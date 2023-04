Das Dead Space Demake versetzt die Ishimura ins Jahr 1998

Das Dead Space Remake ist nicht die einzige Rückkehr zu den Wurzeln des Franchises in diesem Jahr. Es sieht so aus, als hätte ein unternehmungslustiger Entwickler ein Demake von Dead Space im PS1-Stil entwickelt, das sogar eine spielbare Demo enthält. Das hervorragende Dead Space Remake hat das Interesse an der Serie wieder geweckt. Wenn du also Lust auf mehr Necromorph-Action hast, vielleicht mit einer Prise PS1-Charme, solltest du dir dieses Demake von Game Designer Fraser Brumley unbedingt ansehen.

Das Dead Space Demake ist über Brumleys itch.io-Seite spielbar und bietet eine akkurate PS1-Grafik mit affinem Texture Mapping und dem berüchtigten Warping, das damit einhergeht. Es gibt aber auch einige moderne Elemente, wie z. B. das kultige Zerteilen von Gliedmaßen und die Unterstützung für verschiedene Steuerungsarten wie Maus und Tastatur.

Dead Space Demake: Wie 1998

(Image credit: Lilith Walther)

Demakes sind in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen. Seit Kurzem ist auch ein Demake im Stil von Portal N64 in Arbeit. Außerdem gibt es das hervorragende Bloodborne PSX, das die ersten Abschnitte des legendären Action-Rollenspiels von From Software liebevoll nachstellt. Der Nachfolger Bloodborne Kart, ein Aprilscherz, befindet sich ebenfalls bei denselben Designern in Entwicklung.

Diese Demakes sind nicht nur aus Nostalgiegründen interessant. Das ist selbstverständlich ein wichtiger Faktor, aber noch wichtiger ist es, einen Blick darauf zu werfen, wie damalige PS1-Spiele hätten aussehen können, wenn sie auf Hardware der fünften Generation erschienen wären. Vor allem Bloodborne PSX sieht From Softwares damaligem Output nicht unähnlich. Vor allem die gruselige Dungeon-Crawling-Reihe King's Field.

Demakes scheinen auch eine hervorragende Möglichkeit zu sein, das Handwerk der Spieleentwicklung zu erlernen. Wie Fraser Brumley auf der Demake-Seite von Dead Space erklärt, war das Projekt für ihn vor allem "eine Möglichkeit, Unreal und die PS1-Ästhetik kennenzulernen", und er freue sich auf das, was er in Zukunft zusammenstellen wird. Und wenn das bedeutet, dass wir in Zukunft eine umfangreichere Version dieser Demo bekommen könnten, oder für ein anderes beliebtes aktuelles Spiel, dann sind wir mehr als gespannt.



