Cyberpunk 2077 Steam-Update deutet an, dass die Next-Gen-Konsolenversion näher rückt

Cyberpunk 2077 bereitet sich möglicherweise auf die lang erwartete Veröffentlichung für die PS5 und die Xbox Series X vor, denn ein Update für den PC wurde anscheinend schon vorbereitet.

Die Probleme von Cyberpunk 2077 sind gut dokumentiert. Als das Spiel Ende 2020 auf den Markt kam, wurde der unausgewogene Zustand des Spiels zu einem regelrechten Skandal für CD Projekt RED. Seitdem hat der Entwickler versprochen, das Spiel zu verbessern, und mit den im Jahr 2021 veröffentlichten Patches hat er auch schon einiges getan.

Die Konsolenversionen des Spiels waren jedoch am stärksten betroffen und viele haben gewartet, bis das Spiel verbessert wurde, um endlich einzusteigen. Das größte Konsolen-Update könnte jedoch schon bald kommen, zumindest für Next-Gen-Nutzer.

Auf Reddit wurde entdeckt, dass das Spiel auf Steam mit einem neuen Build aktualisiert wurde, der noch nicht live ist. Das entspricht dem Verhalten eines Builds vom Oktober, der ebenfalls noch nicht das Licht der Welt erblickt hat.

That, of course, means that this update could be something less imminent than it might suggest. However, there is reasoning as to why console fans are buzzing about a build that isn't live on PC...

Der Build deutet darauf hin, dass ein neuer Patch bzw. ein neues Update bevorstehen könnte, und das sind möglicherweise große Neuigkeiten für Konsolen. Die lang erwartete Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 soll irgendwann im ersten Quartal 2022 erscheinen. In diesem Zeitraum ist es nicht schwer, den Schluss zu ziehen, dass der nächste Patch ein Next-Gen-Update bringen wird.

Das wird noch deutlicher, wenn man die bisherige Veröffentlichungshäufigkeit der Patches für Cyberpunk 2077 betrachtet. Wenn ein großer Patch bald erscheinen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass ein weiterer bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erscheinen wird. Das letzte große Update, Patch 1.3, wurde im August 2021 veröffentlicht, was die Sache noch schlimmer macht. Das ist eine beträchtliche Lücke und ein neues Update für das Spiel scheint fällig.

Es ist wichtig zu wissen, dass nichts garantiert ist. Es könnte sich um einen weiteren erfolglosen Build wie im Oktober handeln oder lediglich um eine Art Wartung. Allerdings gibt es auch genug Rauch mit Zeitangaben, die sich aneinanderreihen, so dass die Spieler anfangen können, sich zu freuen.

Hoffen wir, dass die Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 das Spiel in einem großartigen Zustand zurücklassen. Der Titel ist wahrscheinlich als eine der enttäuschendsten Veröffentlichungen in die Geschichte eingegangen, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt würden sich über eine solide Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S freuen und es wäre ein wichtiger Schritt, um die Geschichte von Cyberpunk 2077 neu zu schreiben.

Am Ende wird Cyberpunk 2077 hoffentlich ansatzweise das Spiel sein, das sich viele erhofft haben. Und hoffentlich ist dieser Zustand näher an der Verwirklichung als nicht.